Peklo pro řidiče. Ostravu ochromí opravy klíčových mostů, první už se bourá

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla je stav mostu přes Polaneckou natolik závažný, že opravy, přesněji řečeno jeho znovupostavení za 96 milionů korun, nelze dále odkládat. „Mohli bychom most ještě opravit a využívat několik dalších let, ale ta oprava by byla natolik finančně nákladná, že je rozumější tyto mosty zbourat a postavit znovu.“

Pro řidiče to v Ostravě znamená celou řadu dopravních komplikací. Polanecká ulice pod mostem je po dobu bourání uzavřena a provoz na mostech je přesměrován do jednoho pruhu.

Doprava v samotném Svinově se proto zpomalí. Pod mosty nebude možné projet ani po jejich zbourání. „Silnice zde bude průjezdná jen pro MHD a vozy integrovaného záchranného systému,“ upřesnil Jan Rýdl.

Demolice vedle řidičů přináší problémy i místním obyvatelům. Prach z bouraných mostu nese vítr i několik desítek metrů a kdo si nechal otevřená okna, může čekat nepříjemné překvapení.

Společně s mosty nad Polaneckou ulicí čekají Rudnou i opravy dalších mostů. „Ty by měly začít v březnu. Chceme co nejvíce omezit zátěž řidičů a více staveb najednou je lepší, než mít uzávěrky na více místech po několik let,“ vysvětlil mluvčí ŘSD. „Modernizace bude probíhat po etapách, aby bylo možné zachovat provoz, i když omezený,“ doplnil.

Od března by tak měly začít práce na mostě v ulici Plzeňská v Zábřehu. „Následovat by měly opravy mostu přes Místeckou ulici ve Vítkovicích a Frýdeckou ulici v Kunčicích. Tam se bude opravovat i železniční most,“ přiblížil plán ŘSD Pavel Stanovský, mostní technik ŘSD.

„Do konce dubna příštího roku by měly být všechny mosty opraveny. Místecká i Frýdecká ulice. Všechny tyto stavby jsou naplánovány tak, aby mohly být dokončeny do března příštího roku,“ dodal Stanovský.

Jednou z největších výzev bude rekonstrukce mostu nad Místeckou ulicí. „Tato stavba patří k technicky nejnáročnějším, které jsme kdy realizovali. Omezení budou nejen na mostě samotném, ale také v Místecké ulici pod ním. Řidiči se musejí připravit na dopravní komplikace po dobu několika měsíců,“ upozornil Stanovský.

Omezení budou na některých úsecích znamenat uzavření několika pruhů, což si vyžádá kolony. ŘSD proto důrazně doporučuje využít hromadnou dopravu.

K zemi jde i most v Opavě. Zničila jej povodeň

V sobotu pak začne bourání mostu v Ratibořské ulici v Opavě. „Demolice začne v sobotu. Nyní probíhají přípravné práce, chystáme například plochy, kam budou zbytky mostu dopadat,“ vysvětlil Jan Rýdl.

„Samotná demolice by neměla trvat déle než týden,“ nastínil trvání celé akce mluvčí ŘSD. Opavský most poškodila zářijová povodeň natolik, že jej nelze opravit a musí ho nahradit nové přemostění.

Stavba nového mostu přes řeku Opavu by měla začít v průběhu léta. Po dobu výstavby bude doprava v tomto úseku odkloněna na náhradní trasy, což způsobí delší dojezdové časy především pro tranzitní dopravu.