Součástí prací bude obnova rozvodů, střecha, kanalizace a izolace objektu. „Stavba je předána. Záleží na počasí, předpokládáme dva týdny příprav a pak začnou práce,“ uvedl David Váhala, mluvčí Slezského zemského muzea, jehož objektem Blücherův palác je.
První etapa by měla stabilizovat havarijní stav paláce. „Navázat by měly další etapy obnovy – stavební část a interiéry, zatím ale neumíme odhadnout kdy,“ dodal Váhala.
Velmi špatně je na tom fasáda, problémem je vzlínající vlhkost ve sklepích i kritický stav střechy městského paláce. „Nejvíce nás trápí střecha a splašková kanalizace. Poslední větší rekonstrukce se v paláci uskutečnila v roce 1929 a sto let je pro kanalizaci opravdu mnoho,“ konstatovala ředitelka Slezského zemského muzea Jana Horáková.
Celkovou obnovu palác za sebou nemá žádnou.
První etapa rekonstrukce začne střechou, stavbaři ji obnoví včetně mansardového patra. „Teď řešíme přípravné práce. Pak postavíme lešení a začneme postupně otevírat prostor střechy. Nejprve demontáže, pak obnova krovů a dalších částí, následovat bude položení krytiny,“ popsal Ondřej Hurta, jednatel vsetínské firmy H & B delta, jež je zhotovitele akce.
Teprve potom přijde na řadu kanalizace a izolace objektu. Těmto pracím bude předcházet rozsáhlý archeologický průzkum. „Předpokládáme řadu nálezů, první objekt na tomto místě stál už v roce 1400,“ poznamenala ředitelka muzea Horáková.
Zvířecí preparáty i letité herbáře
První etapu obnovy platí ministerstvo kultury. „Jsem velmi rád, že se na záchraně paláce, který je jedním z mála svého druhu, začíná pracovat,“ uvedl Jan Holovský, ředitel odboru muzeí a galerií ministerstva.
Dodal, že ministerstvo výhledově počítá i s dalšími etapami, ale nelze jejich financování předem slíbit. „Zatím je schválené financování této první etapy. Ministerstvo kultury má ve správě stovky památkově chráněných objektů. Záleží to na státním rozpočtu, který momentálně není, máme rozpočtové provizorium.“
Muzeum už pracuje na druhé etapě, která má za úkol celý objekt stabilizovat.
Slezské zemské muzeum má v budově depozitář a jednotlivé sbírkové předměty postupně transportuje jinam. Nacházejí se tam ještě statisíce exponátů přírodovědných sbírek. Například dvě stě let staré herbáře, ale také bezpočet zvířecích preparátů.
Už před lety se řešila střecha i statika
Palác je v havarijním stavu už řadu let, nikdy totiž neprošel celkovou rekonstrukci. V roce 2009 muzeum nechalo provizorně opravit střechu budovy, protože krytina padala na kolemjdoucí. V roce 2015 byla muzejní pracoviště v budově uzavřena a zaměstnanci se přestěhovali, statik nedoporučil, aby se tam dál pravidelně pohybovali.
Začalo také postupné vystěhovávání exponátů muzejních sbírek. Pomalu a obezřetně, aby rychlé odlehčení nepřitížilo narušené statice. A řada předmětů zde zůstala dosud. Provizorně zakrytý kvůli padající omítce zůstává vchod paláce a balkon nad ním.
Monumentální barokní palác je pozůstatkem zástavby z dob gotiky a současnou podobu získal v roce 1737. Byl vyhlášeným společenským centrem slezské metropole a v roce 1820 hrál velkou roli během Opavského kongresu Svaté aliance, když tam byl ubytován ruský car Alexandr I. Do vlastnictví Blücherů, jejichž jméno nese, se dostal v roce 1832.
Blücherův palác stojí v centru Opavy, u křižovatky ulic Hrnčířská a Masarykova třída.
