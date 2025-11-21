První vlaštovkou je ve čtvrtek slavnostně otevřená Kavárna Breda hned u vstupní mříže. K té přibude do půl roku i Breda Point – prostor pro kulturní, společenské i další akce, který vznikne propojením přízemí a výkladních skříní.
Pro svůj program jej využije Opavská kulturní organizace, bude ale k dispozici každému zájemci.
„Teď jsou výkladce udělány tak, že je za výkladní skříní vždy stěna. V první fázi se tyto stěny odstraní a výkladce vymění. Dostaneme díky tomu dovnitř co nejvíc světla,“ popsala Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora Opavy a šéfka projektového týmu Breda (novinky v projektu zde).
V přízemí tak vznikne plocha o kapacitě až dvě stě lidí. Upravená bude do surového stavu, ale s potřebným vybavením. „Jeden otevřený prostor, který ale bude modulární a pro menší akce půjde přechodně upravit,“ řekla Foltysová.
Breda Point se otevře příští rok v květnu. Opavská kulturní organizace už vybírá akce, jež se tam budou odehrávat. „Vernisáže, divadlo malých forem, přednášky, prezentace, trhy,“ nastínila Foltysová.
Ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová dodala, že příští týden spustí i výzvu pro veřejnost. „Chceme, aby prostor žil. Aby ho využili zájemci s různými aktivitami. Kdo má nápad či vizi, je vítán.“
O prostory v Bredě je zájem
Avizovala rovněž, že do Bredy se vrátí komentované prohlídky. „Jen musíme počkat, až uvnitř bude prostor. Hlavně pod kopulí, kde teď stojí lešení. Předpokládám, že to bude příští rok na podzim.“
Představitelům Opavy už se i scházejí nabídky zájemců o využití budovy po její kompletní rekonstrukci. Ta by měla odstartovat přespříští rok.
„Pokračuje se v projektování a doplňujeme možnosti využití. Zájemci se hlásí, Breda je pro ně zajímavá,“ dodal primátor Opavy Tomáš Navrátil. Odhadl, že do roka bude obnovená i kopule obchodního domu, hotové veškeré projektování a známé rozložení a využití všech pater.
Historický obchodní dům Breda stojí v centru Opavy.
