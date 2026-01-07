A finální medaile, ražená k 75. výročí založení nemocnice, nákresu stejně neodpovídá – původní podoba totiž neprošla cenzurou. Rozporuplné okolnosti vzniku historicky jediné medaile dnešní Slezské nemocnice teď přibližuje výstava Slezského zemského muzea v Opavě.
„Medaile vznikla na objednávku Okresního ústavu národního zdraví v Opavě, který ji nechal razit v kremnické mincovně v nákladu 500 kusů,“ uvedl Viktor Wolf z opavské pobočky České numismatické společnosti, jejíž členové výstavu v muzeu připravili.
Schvalovacím řízením neprošel avers, tedy líc medaile. „Na původní medaili byly heraldické štíty z průčelí ředitelství budovy nemocnice. Tento motiv se však dobovým cenzorům zdál příliš buržoazní,“ vysvětlil Wolf s tím, že šlo o odkaz nejen na 75 uplynulých let, kdy nemocnice sídlila v Olomoucké ulici, ale také na období 1805 až 1900, tedy dobu existence jejího přímého předchůdce, tzv. Heiderichova institutu.
Avers nechali cenzoři přepracovat, tvoří jej motiv Aeskulapovy hole. A s medailí se pojí i další kontroverze. O deset let později nechalo vedení nemocnice v Braneckých železárnách odlít medaili k 85. výročí. Stejnou, jen se změnou číslice. „Stalo se tak bez vědomí autorky, která se cítila být poškozena,“ podotkl Wolf. Výrobní technologie totiž dílo degradovala, má například nerovnoměrný zrnitý povrch. Medaili i celý její příběh mohou lidé v muzeu objevit do 15. února.