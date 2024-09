Opravy ztíží cestu mezi Opavou a Krnovem, řidiči budou muset na obchvat

„Od 11. do 15. září se bude pracovat přímo v prstenci okružní křižovatky, půjde o frézování, terénní úpravy a pokládku nové vrstvy. Poté se dělníci přesunou na krnovskou výpadovku,“ uvedl mluvčí Opavy Roman Konečný.

Na tahu na Krnov stavaři budou silnici obnovovat v úseku od okružní křižovatky po úroveň tamního supermarketu a práce tam potrvají do 22. září.

„Objízdná trasa pro běžnou dopravu povede přes severní obchvat města. Vozy MHD ve všední dny projedou, ale při pokládce asfaltových vrstev o víkendu 14. a 15. září budou muset objížďkou i ony,“ upřesnil mluvčí.

Z kruhového objezdu ústí pět silnic

Opava čeká dopravní komplikace, neboť okružní křižovatku, z níž ústí pět silnic, podle posledního sčítání dopravy denně využije přes dvacet tisíc vozidel. Krnovskou výpadovkou v úseku u křižovatky projíždí tam a zpět na deset tisíc aut.

V tomtéž termínu budou dělníci navíc pracovat také na obnově povrchu další z cest navazující na tentýž kruhový objezd – Palhanecké a dále ulice U Dráhy.

Zhruba dvoukilometrový úsek mezi kruhovým objezdem v Jaktaři a křížením s Mostní, jímž podle posledních výsledků sčítání denně projede na 13 tisíc aut, se bude opravovat po etapách až do listopadu.

Mapka rozsahu oprav ulic Palhanecká a U Dráhy v Opavě. (11. září 2024)

„V úvodní etapě od 9. do 15. září se bude celý úsek frézovat za provozu s lokálními omezeními. Poté se přejde k vlastním pracím, což si vyžádá úplné uzavření komunikace pro veškerý provoz,“ nastínil Konečný.

Od 16. září do 6. října bude neprůjezdný úsek mezi kruhovým objezdem a křížením s Vávrovickou, poté od 7. do 27. října část mezi křížením s Vávrovickou a s Jaselskou a od 28. října do 10. listopadu bude uzavírka platit mezi křížením s Jaselskou a s Mostní.

Objízdná trasa povede ulicí Vávrovickou, po silnici I/57, případně po severním obchvatu Opavy.

Do 22. listopadu pak silničáři za běžného provozu práce dokončí.