Pod kontrolou jsou domkaři v celém kraji. Úřadům v mapování pomáhá i ohlašovací systém evidující povinné kontroly komínů.
„Mnoho domácností si zodpovědně vyměnilo staré nevyhovující kotle za novější ekologičtější s pochopením, že je potřeba se podílet na zlepšení stavu ovzduší,“ komentoval opavský radní pro životní prostředí Petr Popadinec. „Investovali své úspory a často si vypomohli dotačními prostředky. A je nefér, že jiní se chovají, jako by se jich legislativa ochrany ovzduší netýkala,“ dodal.
Opavský odbor životního prostředí proto ve spolupráci s odborem informatiky dronem zmapuje celou oblast, kterou má Opava na starosti. Pokud narazí na nezvykle kouřící komín a danou adresu úředníci nenajdou v systému, kde se evidují všechny povinné revize kotlů, obrátí se na majitele úřední cestou. Projekt, spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí, bude prozatím trvat tři roky.
Kontroly začaly v roce 2017
Radnice mapují kouřící komíny od roku 2017, kdy tuto pravomoc získaly. Od loňského září navíc platí plošný zákaz zastaralých typů kotlů. Lidé nesmí topit v topeništích první a druhé emisní třídy, což jsou staré, neekologické kotle na pevná paliva s nízkou účinností a vysokými emisemi škodlivin.
Úřady se mapování věnují systematicky, aby lidé v zakázaných kotlích netopili. Například pracovníci ostravského magistrátu letos provedli 463 kontrol. „Sankcionovány byly tři přestupky kvůli provozu neekologických kotlů první a druhé emisní třídy na pevná paliva a pět přestupků, kdy provozovatel neprovedl kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, nebo o ní nepředložil doklad,“ informovala mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Velkou pomocí je takzvaný Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, který shromažďuje informace o provedených revizích kotlů, které jsou povinné. V tom si úřad jednotlivé provozovatele prověřuje.
Stejně jako havířovská radnice, která si díky němu majitele kotlů ve své působnosti zmapovala. „Zpracováním informací z databáze jsme získali přehled o provedených kontrolách stacionárních zdrojů na území města. Víme, které domácnost mají platnou kontrolu a které si opakovanou kontrolu zatím nezajistily,“ řekla mluvčí radnice Rosalie Seidl Pokorná.
Za Havířov je v systému 700 kontrol, z toho však 83 neplatných u zdrojů třetí a vyšší emisní třídy a 150 neplatných kontrol topenišť první a druhé třídy. „Úřad postupně vyzývá domácnosti k podání vysvětlení,“ sdělila mluvčí s tím, že se často ukáže, že lidé si kotel vyměnili.
Kopřivnická radnice v tomto roce odeslala vlastníkům nemovitostí celkem 106 výzev. „Fyzické kontroly v domácnostech se provádějí na základě opakovaných podnětů,“ poznamenala kopřivnická mluvčí Lucie Macháčková.
Na základě podnětů vyrážejí do terénu i úředníci v Bruntálu, Krnově či Karviné. „Místní šetření byla prováděna zejména v karvinských městských částech Hranice, Mizerov, Staré Město, Nové Město a Lázně Darkov a v obcích Petrovice u Karviné a Dětmarovice,“ sdělila mluvčí Karviné Monika Danková.
Ostravský magistrát se opakovaně obrací i na představitele obcí ve své působnosti s žádostí o vytipování oblastí s kotli na pevná paliva. Pokuty padají zřídka, drtivá většina případů se podaří vyřešit jinak. Mapování bude dále pokračovat.