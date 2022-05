Řada heren zanikla i kvůli covidu, Opava bude regulovat hazard jinak

Nové nařízení umožňuje činnost provozoven hazardních her, včetně vzniku nových, ve stanovených částech centra Opavy, které jsou v blízkosti kamerového systému. Zakazuje je naopak v rezidenčních oblastech a na sídlištích.

„Tam by mohly vzniknout sociálně vyloučené oblasti, lidé by narušovali veřejný pořádek, a mohli by tím zvyšovat kriminalitu,“ vysvětlil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Mnohé herny „nepřežily“ covid

Předchozí vyhláška uváděla konkrétní adresy, na kterých mohly podniky s hazardními hrami ve městě fungovat. „Cílem bylo tehdy vytěsnit hazard z běžných restaurací. Mezitím ale začal platit zákon, který hru časově omezil, stanovil jasnou dobu, ve které se hrát smí a nesmí. Navíc zkušenosti ukázaly, že herny nepřinášejí výrazné zvýšení bezpečnostního rizika,“ doplnil Konečný.

V Opavě také řada těchto míst zanikla. „Mohl za to nový zákon, vyšší zdanění i opatření v souvislosti s nemocí covid-19,“ objasnil mluvčí radnice.

Od příštího týdne budou moct být herny v Ostrožné ulici, v Masařské, Mezi Trhy, U Fortny a U Jaktařské brány. Také na Horním náměstí, Drůbežím trhu a náměstí Republiky. Hazard budou moct podniky provozovat i v části Olomoucké od křižovatky s Krnovskou po ulici U Soudu. „Jsou to místa, kde již dnes nějaké herny najdete,“ uzavřel Konečný.