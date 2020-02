Chátrající obchodní dům se může stát africkým muzeem Joy Adamsonové

Joy Adamsonová Světoznámá malířka, spisovatelka a ochránkyně zvířat se narodila 20. ledna 1910 jako Victoria Frederike Gessnerová v německé rodině v Opavě, v ulici Na Rybníčku.

V Opavě žila do 12 let . Pokřtěna byla v evangelickém kostele v Lidické ulici, po opavské obecné škole navštěvovala první ročník Německého dívčího reformního reálného gymnázia v dnešní Zacpalově ulici.

Léto trávila v rodinné vile v osadě Na Stoupách u řeky Moravice .

Roku 1922 se po rozluce rodičů odstěhovala do Vídně. I poté jezdila na prázdniny k Moravici.

Roku 1937 odcestovala do Afriky. Tam zasvětila život projektům souvisejícím s ochranou přírody.

3. ledna 1980 byla zavražděna.