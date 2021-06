Městská nemocnice v Ostravě shání onkology, pomáhají jí „fakultní“ lékaři

Mají rakovinu, a proto řeší řadu zdravotních potíží i jiných starostí. Pacienty, kteří se už delší dobu léčí v ambulancích Městské nemocnice Ostrava, teď navíc trápí obavy, aby nepřišli o svou lékařku, která tam jako jediná zůstala.



„Od začátku roku si všímám velkých změn na onkologii v Městské nemocnici. Postupně odešly lékařky, až zůstala jen ta moje – primářka Dagmar Molendová. Mám k ní velkou důvěru a nerada bych o ni přišla. Ale v situaci, kdy tam byla sama, toho na ni bylo moc. Nedivila bych se, kdyby taky chtěla skončit,“ vylíčila jedna z pacientek své pocity redakci MF DNES.

Podotkla, že v současnosti sice nemocnici pomáhají dva lékaři z fakultní nemocnice, ale jen na částečné úvazky – každý tam ordinuje jeden den v týdnu.



„Nemocnice tak musela omezit péči. Zrušila mamologickou poradnu. Slyšela jsem, že možná skončí i další ambulance, nebo že se z nich stane pracoviště fakultní nemocnice,“ dodala žena.

Personální problémy na onkologii v Městské nemocnici připustil také přednosta onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Jakub Cvek, jehož lékaři teď ordinují střídavě v Porubě a na Fifejdách.

Krizovou situaci řeší vedení dvou nemocnic

„Protože Městská nemocnice je zakládajícím členem Regionální onkologické skupiny Moravskoslezského kraje pod vedením Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Ostrava, cítím spoluodpovědnost. Vedení obou nemocnic se k problému postavilo čelem a při jeho řešení spolupracuje. V rámci krizového opatření jsem prozatím poskytl městské nemocnici dva naše lékaře na krátké úvazky, aby bylo o všechny pacienty postaráno,“ uvedl přednosta Cvek.

Podotkl, že do konce roku by chtěl nastavit spolupráci obou nemocnic tak, aby péče o onkologické pacienty byla zajištěna dlouhodobě. „Nebráním se ani myšlence, že by ambulantní onkologie v Městské nemocnici byla detašovaným pracovištěm fakultní nemocnice. Jak to dopadne, ale ukáže až čas,“ dodal Jakub Cvek.

Ačkoli městské onkologii s lékaři ubylo i pacientů a musela například omezit podávání cytostatik, pro vedení nemocnice není teď varianta detašovaného pracoviště aktuální. „Stále sháníme onkology. Se zájemci z řad lékařů jedná osobně paní primářka nebo personální náměstkyně. Volné pracovní pozice také inzerujeme,“ sdělila mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

Přiznala ale, že zatím jsou všechny jejich snahy bez efektu. A pokud se situace nezmění do podzimu, nemocnice bude řešit, co dál.

Ještě předloni zaměstnávala městská onkologie v ambulancích tři lékaře na plné úvazky. Loni jim klesly úvazky na 2,6. A nyní mají tři lékaři dohromady pouze 1,2 úvazku, z toho 0,8 primářka. „Od března máme uzavřené pracovní poměry se dvěma lékaři z fakultní nemocnice. Jejich celkový úvazek je 0,4. Ordinují u nás ve dvou pracovních dnech,“ upřesnila mluvčí.

Mamologická poradna nebude

Podotkla, že pro městskou nemocnici je obtížné sehnat nové onkology hlavně proto, že její onkologické oddělení je ambulantní – neposkytuje lůžkovou péči.

„Specialisté dávají přednost onkologickým centrům, protože v naší ambulanci nemohou indikovat, provádět a následně vykazovat zdravotním pojišťovnám ty výkony, které jsou vázány výhradně na komplexní onkologická centra. Tudíž atraktivita tohoto oboru je u nás značně snížená,“ vysvětlila Vojkovská.

Nemocnice si chce přesto onkologické ambulance udržet, s výjimkou mamologické poradny. „Ta vznikla před zavedením mamárního screeningu. Od 1. ledna informujeme pacientky, že naše poradna je zrušená a preventivní prohlídku jim udělají akreditovaná pracoviště. Jen v Ostravě jsou čtyři,“ řekla Vojkovská.