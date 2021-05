Velkou výzvou je prostor mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi, říká architekt

Právě v této lokalitě by měla vzniknout nová čtvrť s dostatkem zeleně a upraveným nábřežím. Dlouhodobým projektem je i úprava ulic 28. října a Opavské – rušná dopravní tepna se změní v moderní bulvár.



Proč Ostrava potřebuje městský bulvár?

Naší touhou je lépe propojit Porubu s centrem. Na sebe navazující ulice 28. října a Opavská představují důležitá veřejná prostranství. Pro mnohé návštěvníky jsou tím prvním, co tu po příjezdu vidí. Měli bychom je vnímat jako výkladní skříň, moderní městskou třídu, která naváže na historickou cestu mezi Opavou a Českým Těšínem. Zároveň se zejména v ulici 28. října plánují významné záměry – nový koncertní sál, Černá kostka či zajímavý parkovací dům u krajského úřadu. Bereme je jako korálky, které by bylo fajn propojit. Jsme na začátku. Vybrali jsme šest míst, na která chceme upozornit a jejichž stav neodpovídá jejich významu. Dočasnými zásahy a úpravami vyzkoušíme, jak mohou fungovat jinak.

Která to jsou a jak se změní?

Jedno místo je u bývalého hotelu Palace. Je v plánu, že tam v zájmu zklidnění dopravy omezíme jeden jízdní pruh a auta svedeme na tramvajový pás. Vznikne tím široký prostor pro chodce. Chceme ho zkrášlit a podpořit přízemí okolních budov, aby tam mohly fungovat kavárny a obchody. V otevřené výzvě jsme vybrali vizi, která počítá s dočasným umístěním stromů ve vacích z recyklovaných materiálů. Vzhledem k infrastruktuře tam stromy jinak vysadit nejde. Dalším místem jsou pasážové domy u zastávky Karolina, kde sídlí zajímavé obchůdky a služby. Drobný mobiliář vymezí prostor před jejich výkladními skříněmi, který teď zabírají auta, a vrátí ho chodcům.

Navážete na tyto změny i něčím větším?

Tohle všechno jsou rychlá oživení uskutečnitelná v poměrně krátké době. Vedle toho jsou tu drobné estetické zásahy. Takové oprašování, které se dá udělat v rámci běžné údržby. Takhle řešíme třeba přemíru zábradlí oddělujících chodníky od vozovky. S obvody jednáme buď o jejich odstranění, nebo alespoň natření do neutrální barvy.



A zatřetí jsou tu velké záměry, u nichž je žádoucí dobře naplánovat a upravit i okolí. Chceme dohlédnout zejména na území u Domu kultury města Ostravy, kde se kromě zmíněných staveb připravuje i revitalizace sadu Dr. Milady Horákové. Všechny aktivity jsou přitom podřízeny pohledu shora. Zjednodušeně řečeno, kde je zástavba, tam chceme městskou třídu zklidnit. Doprava je jen jednou z jejích funkcí a není hlavní, i když to tak vypadá.

Porubu s centrem propojí bulvár. Co třetí velká část Ostravy, Jih?

V jižním obvodu chceme spíše podpořit pomyslná centra. Veřejný prostor tam má trochu jiný charakter, nejsou to typická náměstí, ale více center uprostřed sídlištní zástavby. Když si vezmete třeba prostranství u takzvaného Železňáku, tak to je přímo propojeno s třídou Horní. Brzy začneme s přípravami architektonické soutěže prostoru u kostela svatého Ducha v Zábřehu. Měla by přinést jak návrh plochy před kostelem, tak její provázání s prostranstvími před kinem Luna a Kotvou. Celé to území je klíčovou součástí městské třídy Výškovická.

Městské části tedy propojí hlavně upravené třídy, nikoli zástavba?

Mezi městskými celky zůstanou nezastavěné plochy. Je v nich kvalitní příroda a krajina pro rekreaci. To jsou výhody, které nechceme potlačovat. Spíše chceme městské části koncentrovat, zastavovat dovnitř. Propojování tří celků – dejme tomu historického centra, Poruby a Jihu – necháme v rovině dopravní. Ostrava se potýká s úbytkem obyvatel, takže se musíme zaměřit na vytvoření atraktivních a obytných městských celků. Zbytečným spojováním bychom plýtvali energií města.

Historické centrum stále působí vylidněně. Jak do něj přilákáte lidi?

Hodně si slibuji od výstavby a revitalizace bytových domů. Jeden se dostavuje v Masné ulici vedle právě rekonstruované budovy historických městských jatek, další se zrekonstruoval ve Střelniční ulici. Taky se budou stavět Nové Lauby, kde vznikne přes osm desítek nájemních bytů. Jednak tím do centra přijde spousta nových obyvatel, jednak zaniknou nevzhledné prázdné prostory a veřejný prostor se zintenzivní.



Samozřejmě je třeba dbát na zkvalitňování prostranství tam, kde se tak ještě neděje. Pomoct centru by mělo i dokončení obchvatu Černé louky, ulice Nová Pivovarská, která odvede dopravu z nábřeží. Teď, když lidé nemohou cestovat ani být v nákupních centrech, si zvykají nábřeží více využívat.

Takže klíčem je zastavování proluk bytovými domy?

Ano, je potřeba na to myslet a cíleně hledat možnosti dostavby. Město zároveň musí spolupracovat s investory. Je to jasná a zdánlivě jednoduchá věc, jen se musí podporovat. Je překvapivé, jak se na to dříve nedbalo a centrum se nechalo trhu, který spoustu bytů přebudoval na kanceláře.

Poslední dobou se ve městě rojí sebevědomé stavby – mrakodrap, Černá kostka, koncertní hala… Kolik takových ikon mohou Ostravané ještě čekat?

Zrovna koncertní hala je spíše splátka dluhu kultuře, která přišla na řadu po sportovní infrastruktuře. Měli bychom se postarat o dostavbu plánovaných ikonických staveb, ale zároveň si přiznat, že je to něco mimořádného. Ostrava potřebuje i spoustu zdánlivě obyčejných budov, které dobře slouží.

Územní plán počítá i s budováním nových čtvrtí. Která část města je největší urbanistickou výzvou?

Území mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi. Pokud bychom měli přibližovat zastavěná území a upravovat volné plochy mezi nimi, tak právě tady. Brzy se začne pracovat na studii, která pro území najde vizi. Bude to o nalezení správné míry a střízlivém naplánování tak, aby bylo možné místo jednou dokončit. Tím myslím to, že tam asi nevznikne čtvrť luxusních mrakodrapů. Na to nemáme energii.

Na co ji město má?

Nejdříve se musíme dohodnout na dostavbě území Karoliny. Nějaké návrhy už jsou, ale bude potřeba je dopracovat. To samé ve Vítkovicích, kde má architekt Josef Pleskot plány na dostavbu Dolní oblasti. Tím zajímavým mixem, který bude mezi oběma místy, nemusí být dům vedle domu, ale něco rekreačního s dostatkem zeleně. Rád bych tam viděl více zástavby, ale určitě se nestane, že mezi Dolní Vítkovice a Novou Karolinu vložíme kus hustého města připomínajícího třeba pražské Vršovice nebo Karlín.

Takže místo betonárny vznikne park?

Důležité pro mě je, aby čtvrť měla nábřeží, aby se zástavba objevila také u řeky. Uvnitř může být více zeleně, ale stále by to mělo působit tak, že jste uprostřed města. Propojení mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi by navíc mělo být tak kvalitní, že bude vybízet k chůzi. Proměna bude zřejmě navržená po etapách. Důležité je, aby každá z nich vypadala dokončeně a obytně.

Festivaloví návštěvníci se tedy za pár let projdou do centra po upraveném nábřeží, ne kolem benzinky?

Třeba. Věřím, že se bude více využívat i nábřežní cyklostezka a brzy vznikne cesta na moravském břehu řeky. Pomůže tomu i nedávno představená lávka z dílny Josefa Pleskota. Často tam chodívám a je to půvabné, ale zanedbané místo. Byl bych rád, kdyby se začalo zpřístupňovat nenáročnými úpravami. Začátkem může být i přírodní cesta.

Proč je pro vás tak důležité právě nábřeží?

Město musíme vnímat jako celek. Nejen jako jednotlivé budovy, ale i to, co je mezi nimi a kolem nich. V centru Ostravy je kromě budov důležité okolí řeky. Musíme splatit dluh Ostravici, která byla donedávna znečištěná a bez života. Ve 30. letech bylo u Sýkorova mostu po obou stranách zajímavé nábřeží. Chceme hledat cesty, jak lidi přitáhnout k řece a využít její potenciál jako prostoru pro rekreaci.

Jaké máte další plány?

Nekončící prací je vize prostorového rozvoje. To je dokument, který na základě mnoha dat ukazuje, jaké město je, a nastiňuje možnosti jeho dalšího rozvoje. Jinak pracujeme například na studii zástavby mezi Porubou a Svinovem, odvíjející se od ulic Polská a Mongolská, a řešíme koncepci areálu Moravskoslezského inovačního centra.



Připravujeme také soutěž na proměnu náměstí Edvarda Beneše. Brzy začneme s pracemi na urbanistické studii pro větší území v Zábřehu, dva nebo tři bloky zástavby podél Středoškolské ulice. Dále se pracuje na studii mostu propojujícího moravský a slezský břeh v lokalitě Karoliny. Koncem roku pak chceme začít připravovat soutěž na dostavbu Masarykova náměstí.

Jak se náměstí změní?

Chybí tam celý blok budov. Hlavní náměstí Ostravy je nedostavěné, nemá obdélníkový tvar. Zelenou část se sice snažíme zabydlovat dočasnými sportovišti, ale pořád to nenahrazuje kvalitní zástavbu. Mohou tam bydlet lidé nebo vzniknout nové obchody a služby. Náměstí by se sevřelo do původní podoby a zvýšil by se počet lidí v centru. Myslím, že Ostravané budou překvapeni tím, jak dobře může vypadat Masarykovo náměstí po dostavění. Představuji si ho jako takový pokojíček, kde se lidé budou cítit lépe a intimněji.