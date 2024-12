Mladík vrážel do lidí, ženu shodil do kolejiště. Soud mu uložil 3,5 roku vězení

8:50, aktualizováno 9:46

Na tři a půl roku nepodmíněně poslal Okresní soud v Ostravě do vězení dvacetiletého Martina Pertlíka, který letos v dubnu na ostravských Svinovských mostech záměrně vrážel do nic netušících lidí. V důsledku jeho jednání se zranila starší žena, když z nástupiště spadla na tramvajové koleje. Mladík to vysvětloval tím, že prostě „měl nervy“.