Soud dal myslivci za zabití rybáře podmínku, zbraně nesmí používat osm let

„Střelec si musí být naprosto jist objektem, na který chce vystřelit. Nelze nic svádět na shodu okolností,“ prohlásila soudkyně při vyhlašování rozsudku s tím, že jde i o varování pro ostatní myslivce.

Myslivec tentokrát prohlásil vinu. „Minule jsem jen chtěl vysvětlit okolnosti, jak se vše stalo,“ řekl. Dříve popíral, že by porušil zákonné povinnosti držitele zbraní. „Udělal jsem to, byla to chyba a nějaký trest si zasloužím, ale odmítám právní kvalifikaci,“ tvrdil obžalovaný v předchozím líčení.

Obžalován byl z usmrcení z nedbalosti ve druhém odstavci daného paragrafu, kde přitěžuje fakt, že „porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona“. Myslivci tak hrozilo vězení od jednoho roku do šesti let a delší zákaz činnosti.

Nakonec dostal dvouleté vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Osm a půl roku navíc nesmí manipulovat se zbraněmi a propadla mu kulovnice s tlumičem v hodnotě 280 tisíc.

V předchozích líčeních obžalovanému nejvíc vadil navrhovaný devítiletý zákaz jakékoliv manipulace se zbraněmi, protože právě s nimi měl svázán svůj dosavadní život, profesní i osobní. Je totiž také sportovním střelcem a trénuje mládež, navíc působí jako zkušební střelec jedné tuzemské zbrojovky.

Osudný pátek 24. listopadu před půlnocí pronásledoval s kolegou postřeleného divočáka. Na břehu Odry zahlédl v termovizi na pušce údajný obrys zvířete, proto se přiblížil a když se domnělý divočák schovával do křoví, z asi 25 metrů vystřelil z kulovnice.

Místo divočáka však do hlavy trefil muže, který tam chtěl pytlačit. U sebe měl rybářské pruty i návnady. Před muži se nejspíše schovával. „Vůbec jsem neměl pochybnosti, že to není divoké prase. Muž nás musel slyšet. Toho, že se neozval a nedal o sobě vědět, moc lituju,“ řekl obžalovaný, který v trestním rejstříku dosud neměl ani jeden záznam a myslivosti se věnuje asi 25 let.