Za odebrání dětí zapálil úřednici dům a auta, soudí muže. Přiznání dnes popřel

Obžalovanému hrozí za násilí proti úřední osobě, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci tři roky až dvanáct let vězení, a to s ohledem k vysoké škodě zhruba pět milionů korun a ohrožení života celé rodiny. Od zadržení na konci května muž zůstává ve vazbě, tedy zhruba osm měsíců.

„Nejzávažnější z těchto tří trestných činů je násilí proti úřední osobě, kde je trestní sazba až dvanáct let,“ podotkl mluvčí soudu Jan Martikán.

Podle obžaloby se incident stal okolo druhé hodiny v noci v pondělí 27. května v Petrovicích u Karviné. Muž přišel k domu sociální pracovnice karvinského OSPODu, tedy orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a její automobil polil benzinem, zapálil a utekl.

Oheň se však rychle rozšířil na vůz manžela úřednice a poté na střechu domu. Když na místo přispěchali hasiči, byl už v plamenech. Na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů.

Z domu zůstalo jen torzo, ale rodina se zachránila, nikdo nebyl ani zraněn. „Popadli jsem dceru i syna a běželi jsme rychle dolů od domu, bylo to hrozné,“ popsali manželé.

Hasiči záhy zjistili, že požár nebyl náhodný, ale někdo ho založil úmyslně. Policie zahájila vyšetřování a na druhý den zásahová jednotka zadržela muže z Havířova, který ženě předtím na úřadu vyhrožoval právě tím, co pak učinil.

Před domem byl, protože chtěl koupit lego, tvrdí

Ačkoliv se loni obžalovaný muž přiznal, u soudu vše popřel. „Jsem nevinen. Nic jsem nezapálil a vůbec jsem tam nebyl, mám na to svědky,“ uvedl obžalovaný.

Podle obžaloby si s sebou přinesl pětilitrový kanystr plný benzínu, kterým auta polil a pak je zapálil. „Od aut začal hořet i přístřešek, ve kterém byly zaparkována, z něj pak oheň přeskočil na střechu domu,“ upřesnil mluvčí soudu.

Obžalovaný ale opakovaně napadl státní zástupkyni, že lže. V jeho neprospěch svědčí i záznamy z kamer, které jej několik dní před činem zachytily v blízkosti domu sociální pracovnice. „Sice jsem před jejich domem přes týden byl, protože jsem od té pracovnice chtěl koupit lego, co nabízela na internetu, ale rozmyslel jsem si to, aby někoho nenapadlo, že jí vyhrožuji,“ vysvětloval u soudu obžalovaný.

Soudkyně četla i jeho dvě výpovědi z loňského července, ve kterých se přiznával. „Byl jsem psychicky na dně, potřetí mi brali děti. Pracovnice se mi jen vysmála. Chtěl jsem zapálit jen auta, ne barák. Nečekal jsem, že oheň bude tak velký,“ uvedl tehdy.

U soudu ale vše popřel. „Všechno je to vylhané, napsala si to jen státní zástupkyně. Všechno je to lež, sami si zinscenovali, měl jsem silná antidepresiva,“ oponoval nyní obžalovaný.

S dvojicí byly problémy už dříve

Podle zjištění iDNES.cz byly s havířovskou dvojicí, mužem a jeho manželkou, problémy dlouhodobě, zvláště co se týče alkoholu, přičemž o odebrání jejich potomků do ústavní péče rozhodl soud, byť na návrh OSPODu.

Po zveřejnění šokujícího případu se vytvořila sbírka na příspěvek zasažené rodině, o pomoc požádal i ministr sociálních věcí Marian Jurečka. Karvinský magistrát poskytl rodině náhradní bydlení, v současnosti však bydlí u příbuzných. Současně město vyzvalo k zlepšení ochrany úředních osob.

„Problém je v tom, že když podají trestní oznámení, podezřelý má právo podívat se do spisu, ve kterém se mohou nacházet jejich osobní údaje včetně adresy bydliště. Proto zaměstnanci mají obavu taková trestní oznámení podávat,“ vysvětlil mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.