Soud v Karviné potrestal zloděje za rabování o povodních podmínkou

Muž je stíhaný za to, že podle obžaloby při loňských povodních v Bohumíně ukradl tři jízdní kola, které pak prodal. Vzhledem k tehdy vyhlášenému stavu nebezpečí mu hrozilo až osm let vězení.

Od soudu dnes odešel s podmínkou trestu na dva roky a čtyři měsíce vězení, který soudce odložil na zkušební dobu tří let.

Podle soudce rozhodlo o podmínce to, že se obžalovaný přiznal a že pomohl vrátit ukradená kola jejich majitelům.

Baudyš se vzdal možnosti odvolání, stejně jako státní zástupce, takže tento rozsudek je pravomocný.

Jedenatřicetiletému muži bylo náročné doručit soudní obsílku. A i když se to bohumínským policistům nakonec podařilo, stejně Baudyš ke karvinskému soudu bez omluvy nedorazil. Nakonec přislíbil, že na soud přijede.

Obžalovaný tvrdil, že se minulého jednání soudu nemohl zúčastnit, protože údajně hledal práci v zahraničí.

„Je mi líto, že jsem to udělal. Vody tam ale moc nebylo. Hodně mě překvapilo, kolik můžu dostat,“ říkal novinářům před dnešním jednáním.

Soudní znalci ocenili ukradená kola na 52 tisíc korun, přičemž Baudyš je prodal za deset tisíc. Svou vinu u soudu přiznal. „Za peníze jsem si koupil jídlo a nějaké osobní věci,“ vysvětlil soudci.

Jedno, potom dvě

Podle obžaloby muž z Bohumína v úterý 17. září vzal ze společných prostor zatopeného domu tři jízdní kola, která pak prodal.

Mezi druhou a čtvrtou hodinou v noci podle spisu vnikl do společných prostor jednoho z domů a odtud ukradl tři jízdní kola. Nejprve si odnesl jedno, poté se vrátil pro další dvě. V té době však bylo město zaplavené řekou Odrou, ostatně na dvoře domu bylo v tu chvíli více než půl metru vody.

Když vlastníci kol zjistili, že jim je někdo ukradl, nahlásili to policistům. Ti pak místo pomáhání při povodních hledali a následně zadrželi muže, který se pohyboval městem a hledal, co dalšího by kde vzal.

Na dotaz soudce, proč se čtyři hodiny procházel po Bohumíně, Baudyš řekl: „Sám jsem utíkal před vodou.“

„A to jste při tom jiným lidem ukradl kola?“ podivoval se soudce.

Ke krádežím kol se Baudyš přiznal. Byl v té době údajně na sociálních dávkách a nutně potřeboval peníze. Proto kola za více než padesát tisíc korun prodal, údajně za deset tisíc. Všechny bicykly se však podařilo najít a vrátit jejich majitelům.

Za krádež a legalizaci z trestné činnosti je za normálního stavu uzákoněn trest maximálně dva roky vězení, jenže při vyhlášeném stavu nebezpečí mu hrozí výrazně vyšší trest, zde se trestní sazba pohybuje v rozmezí dvou až osmi let.