Naše koksovna zajišťuje zdroj tepla pro třetinu Ostravy, říká Woznica z OKK

Vím, že se nacházíme v těžké době, ale výroba koksu není přímo ekologická. Nebo se pletu?

Za poslední dekádu jsme investovali do ekologizace koksovny částku v řádu miliard korun. Opravdu toto téma nebereme na lehkou váhu. Samozřejmě výroba koksu není bezemisní, ale náš podíl na celkových imisích není nijak významný, což mimo jiné i dokládají závěry nedávno zveřejněné rozptylové studie, kterou zadalo statutární město Ostrava. Každý rok plyne část investičních výdajů do ekologie a bezpečnosti. V letošním roce například pracujeme na instalaci technologie eliminace fugitivních emisí z destilace benzolu, která pomůže snížit vliv naší výroby na životní prostředí. Dále pokračujeme v projektech, které vedou ke snížení energetické náročnosti našeho provozu. S těmi projekty je spojena spousta práce a souvisí s nimi i celá řada dalších věcí.

O jaké projekty jde?

Začnu třeba tou investicí v oblasti destilace benzolu. To má samozřejmě širší souvislosti. Náš provoz je v podstatě z poloviny chemický. Při výrobě koksu vzniká celá řada vedlejších produktů. Jsme de facto bezodpadová výroba, pokud pominu produkci odpadu typu komunální, šrot, případně odpad vznikající při opravách technologií. Z hlediska investic je naším úkolem udržovat výrobu na takové úrovni, abychom byli efektivní a zároveň měli co nejmenší dopad na životní prostředí. S Moravskoslezským krajem a se statutárním městem Ostrava máme uzavřené dohody, v nichž̌ se zavazujeme k tomu, že nad rámec legislativních požadavků zrealizujeme projekty a opatření́, které́ sníží dopad našeho provozu na životní́ prostředí́ v okolí́ koksoven, a posílíme naši společenskou odpovědnost.

Smlouvu s Moravskoslezským krajem jste prodloužili letos v červnu. Přinese něco nového, nebo jde jen o písemné potvrzení snahy kraje a firmy o další snaze o zlepšení?

Určitě se nejedná jen o nějaký neurčitý příslib. Zavázali jsme se, že budeme mimo jiné investovat do již zmiňované technologie možné eliminace fugitivních emisí z destilace benzolu. Je to chemický proces, který může být při určitých povětrnostních podmínkách v nejtěsnějším okolí chemické části naší výroby doprovázen ne úplně příjemnými čichovými vjemy. No a my jsme před časem objevili dodavatele technologie, která by mohla množství́ pachových vjemů výrazně snížit. Je to stále poměrně nová technologie, která́ pomocí plazmo-katalytického procesu rozkládá́ organické sloučeniny na neškodné látky. Po úspěšném testování v chemické části naší výroby doufám, že se výsledky z testování prokážou i v reálném provozu po instalaci této technologie a tím se nám podaří nejen eliminovat případný nepříjemný čichový vjem, ale rovněž i snížit emise benzenu.

I tak si lze jen těžko představit, že koksovna v sousedství někomu udělá radost. Myslíte, že se vám podaří pověst podniku ve městě zlepšit?

Musím říct, že naše koksovna je zde od roku 1908. Není to tak, že by se v Ostravě objevila před pár lety a rovněž si nemyslím si, že by náš podnik měl v Ostravě nějakou špatnou pověst. V porovnání s ostatními koksovnami v Evropě se opravdu nemáme za co stydět. Jedním z důkazů je jednak velmi široké portfolio našich velmi náročných zákazníků a jednak fakt, že naše koksovna nefiguruje mezi nejvýznamnějšími znečišťovateli v Moravskoslezském kraji. V rámci uzavřených dobrovolných dohod se podílíme na realizaci různých revitalizačních projektů v Ostravě, přispíváme na pobyty dětí ve školách v přírodě a podporujeme vybrané kulturní, vzdělávací a sportovní události. Ve městě zaměstnáváme téměř pět stovek lidí a především tuto zimu bude naše výroba důležitá takřka pro třetinu města.

Jak přesně? Koks domácnostem asi dodávat nebudete.

Domácnostem sice přímo ne, ale dlouhodobě spolupracujeme s Teplárnou Přívoz společnosti Veolia Energie ČR, které dodáváme koksárenský plyn. Teplárna Přívoz jej využívá k výrobě tepla, kterým zásobuje zhruba třetinu odběrných míst v Ostravě. OKK naopak z Teplárny Přívoz odebírá zhruba šestinu dodané energetické hodnoty v podobě teplé užitkové vody a ostré páry pro svůj provoz. Teplárna Přívoz od nás získává koksárenský plyn za dlouhodobě stabilizovaných obchodních a provozních podmínek, které nejsou ovlivňovány aktuálními dramatickými výkyvy energetických komodit. Tyto podmínky jsou garantovány stávající smlouvou platnou až do roku 2030.

Takže zdůrazňovaná energetická soběstačnost v Ostravě už probíhá?

Zmíněný model představuje koncept, který je dlouhodobě prověřen a funguje. Měli bychom kvitovat dlouhodobou spolupráci regionálních podniků a snahu maximálně využívat všechny dostupné zdroje a primárně se opírat o prověřené, dostupné technologie. To mimo jiné vede k tomu, že město Ostrava má část své spotřeby tepla pokrytou a se stabilizovanými náklady pro koncového zákazníka.

Jakým způsobem máte zajištěnou výrobu u sebe?

Dodávky kvalitního koksovatelného uhlí máme bezpečně zajištěny dlouhodobou smlouvou do roku 2028, k tomu máme dlouhodobý kontrakt s dodavateli z USA. Vzhledem k dlouhodobým kontraktům na dodávky naší hlavní vstupní suroviny tak můžeme garantovat dodávky koksárenského plynu. Náš partner na nás spoléhá. Koksárenský plyn mu dodáváme krátkou cestou. Výroba koksu bude u nás pokračovat ještě dlouho, a kromě koksárenského plynu tak budeme moci samozřejmě pokračovat v dodávkách hlavního produktu tzn. koksu pro producenty izolací z kamenné vlny, slévárny, cukrovary, hutě a celou řadu dalších podniků a dále tak investovat i do udržitelného rozvoje naší firmy.