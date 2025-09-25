OKD chce mít miniaturu jako trvalou připomínku. „Chtěli jsme zachytit podobu Dolu ČSM tak, jak vypadá v době, kdy v něm ještě probíhá veškerá činnost, než zahájíme technickou likvidaci a úpravy povrchu kvůli dalšímu podnikání,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.
„Ruční výroba z papíru má navíc symboliku – hornictví, i přes veškeré technologie, vždy obsahuje velký podíl ruční práce,“ doplnil.
Miniatura vznikala pět měsíců a modelář Pavel Maška na ní pracoval kolem 220 hodin. „Pravidelně dělám menší modely, auta, domečky nebo figurky. Tohle je ale teprve můj druhý velký model. Prvním byla před třemi lety usedlost Cibulka pro Nadaci rodiny Vlčkových,“ říká Maška.
Podle něj byla zakázka pro OKD do jisté míry náhoda. „Pro firmu děláme jiný typ služeb a protože mám jako koníčka papírové modelářství, při jednom setkání nás s tiskovou mluvčí napadlo, že bychom mohli vytvořit i papírový model dolu,“ popisuje.
Model obsahuje dvě stovky budov
Model v měřítku 1:400 zobrazuje přibližně dvě stovky budov, terén, koleje, potrubí i vagónky s uhlím. Hlavním materiálem je silnější papír, na menší stavby posloužil papír lehčí.
„Na trubky jsem použil známé papírové tyčinky z uchošťourů, silnější i slabší nitě nabarvené a zpevněné lepidlem. S detaily si vždy rád hraji a u Dolu ČSM jsem se doslova vyřádil,“ usmívá se modelář.
Podle něj bylo nejtěžší správně nainstalovat budovy na půdorys, aby odpovídaly plánům. „Aby tam opravdu všechno zapadlo, jak má. Samotné doplnění terénu už byla spíš radost,“ vysvětluje.
Model vznikl jako jeden celek – na dřevotřískové desce je polystyren zpevněný ubrousky, nabarvený a zasypaný imitací různých povrchů.
Práce na modelu probíhala většinou večer, po práci. Svému koníčku se Pavel Mašek ve větším rozsahu věnuje zhruba pět let.
|
„S modelařením jsem začal víc za covidu a zůstalo mi to. Občas si dám pauzu, ale jinak se mu věnuji téměř každý den. Zapojily se i moje děti, kterým je osm a jedenáct let. Ty mi vybarvují prototypy a někdy si je dotvářejí podle vlastní fantazie,“ doplňuje Maška.
Spolu s OKD plánuje také další krok. „Máme v plánu připravit jednoduchou vystřihovánku těžní věže, která by byla k dispozici i malým papírovým modelářům. Zájem ale projevili i zkušení modeláři, takže nejspíš vznikne i velký model jako vystřihovánka,“ naznačuje Maška.
Podle slov generálního ředitele OKD bude miniatura firmu provázet i do budoucna. „Bude vzpomínkou v našich nových prostorách, kde budeme dále podnikat, případně na některých akcích, jejichž prostřednictvím chceme udržovat hornické tradice,“ vysvětlil.
OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Na Dole ČSM se ročně vytěží kolem 1,2 milionu tun uhlí a společnost zaměstnává zhruba 2400 lidí. Těžba definitivně skončí na přelomu ledna a února příštího roku.