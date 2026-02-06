„Dne 31. ledna jsme ukončili hornickou činnost a zahájili novou etapu OKD. S odbory jsme se pro vstup do období transformace dohodli na motivujícím navýšení mezd pro naše zaměstnance, kteří budou provádět technickou likvidaci Dolu ČSM a pracovat na nových podnikatelských projektech,“ uvedl pozadí jednání o nové kolektivní smlouvě generální ředitel OKD Roman Sikora.
Dohodnuté zvýšení základní mzdy o 3,5 procenta v praxi představuje plošný nárůst u hodinových mezd o sedm korun na hodinu a o 1 150 korun u měsíčních mezd.
„V lokalitách bez závodního stravování budou stravenky nahrazeny stravenkovým paušálem. V platnosti zůstanou ostatní odměny a benefity zakotvené v kolektivní smlouvě,“ doplnila další sjednané body tisková mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.
Po konci těžby černého uhlí končí i vysoké platy horníků z nejexponovanějších pracovišť. I proto bylo pro odboráře jednání o nové podobě kolektivní smlouvy tolik důležité.
„Zásadním bodem z naší strany bylo dohodnout pro rok 2026 nárůst, který zajistí, že u zaměstnanců nedojde k poklesu reálných mezd,“ komentoval výsledek jednání se zaměstnavatelem předseda sdružení hornických odborů Jiří Waloszek.
„Vzhledem k předpokládané inflaci dle ČNB pro rok 2026 ve výši 2,3 procenta jsme navýšením tarifů v průměru o 3,5 procenta tento cíl splnili,“ doplnil.
Ke konci těžby společnost OKD zaměstnávala přibližně 1 700 zaměstnanců, v březnu by jich mělo zůstat zhruba 900.
4. února 2026