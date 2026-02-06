OKD má kolektivní smlouvu. Stovkám zbylých zaměstnanců vzrostou mzdy

Ani po ukončení těžby černého uhlí by zaměstnancům OKD neměly příliš klesnout reálné mzdy. Podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy mají těm, kteří ve firmě zůstanou, v roce 2026 výdělky růst o 3,5 procenta.
„Dne 31. ledna jsme ukončili hornickou činnost a zahájili novou etapu OKD. S odbory jsme se pro vstup do období transformace dohodli na motivujícím navýšení mezd pro naše zaměstnance, kteří budou provádět technickou likvidaci Dolu ČSM a pracovat na nových podnikatelských projektech,“ uvedl pozadí jednání o nové kolektivní smlouvě generální ředitel OKD Roman Sikora.

Dohodnuté zvýšení základní mzdy o 3,5 procenta v praxi představuje plošný nárůst u hodinových mezd o sedm korun na hodinu a o 1 150 korun u měsíčních mezd.

„V lokalitách bez závodního stravování budou stravenky nahrazeny stravenkovým paušálem. V platnosti zůstanou ostatní odměny a benefity zakotvené v kolektivní smlouvě,“ doplnila další sjednané body tisková mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Po konci těžby černého uhlí končí i vysoké platy horníků z nejexponovanějších pracovišť. I proto bylo pro odboráře jednání o nové podobě kolektivní smlouvy tolik důležité.

„Zásadním bodem z naší strany bylo dohodnout pro rok 2026 nárůst, který zajistí, že u zaměstnanců nedojde k poklesu reálných mezd,“ komentoval výsledek jednání se zaměstnavatelem předseda sdružení hornických odborů Jiří Waloszek.

„Vzhledem k předpokládané inflaci dle ČNB pro rok 2026 ve výši 2,3 procenta jsme navýšením tarifů v průměru o 3,5 procenta tento cíl splnili,“ doplnil.

Ke konci těžby společnost OKD zaměstnávala přibližně 1 700 zaměstnanců, v březnu by jich mělo zůstat zhruba 900.

