Premiér a ministr financí na návštěvě OKD. Tématem je konec těžby uhlí

„Těžba uhlí se postupně utlumuje a ustává. Čas ukončení těžby se naplnil,“ řekl na tiskové konferenci v Ostravě po jednání s vedením společnosti OKD a zástupci odborů premiéra Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS) .

Útlum poslední šachty OKD, dolu ČSM, by měl vyjít na 3,3 miliardy korun, stát to ovšem nemá nic stát. Vyplývá to z informací, které dnes v Ostravě zveřejnilo vedení OKD na setkání s odbory a s premiérem Petrem Fialou a ministrem Zbyňkem Stanjurou.

Poslední poruby by se měly vytěžit v prvním čtvrtletí příštího roku a tím těžba černého uhlí na území České republiky definitivně skončí.

Ne však činnost společnosti OKD. „Naší prioritou je, aby proces ukončení těžby proběhl promyšleně a zodpovědně. Kromě technické likvidace a rekultivací se chceme věnovat i novým podnikatelským projektům,“ konstatoval generální ředitel OKD Roman Sikora.

Technická likvidace dolu ČSM podle něho potrvá asi tři roky a OKD na ni vyčlenilo 3,3 miliardy korun. Další prostředky jsou určeny na sociální programy, ekologické zásahy a podnikatelskou činnost.

Celkem má firma na pohornickou činnost rezervu přesahující osm miliard korun. „Díky těmto prostředkům nebude muset stát vynaložit na ukončení těžby ani korunu ze státního rozpočtu,“ doplnil ministr financí Zbyněk Stanjura.

Co řeší Diamo

To se nicméně týká jen dolu ČSM, útlum ostatních šachet zajišťuje státní podnik Diamo, financovaný i ze státního rozpočtu.

S plánovaným útlumem těžby se bude snižovat i počet zaměstnanců OKD Ze současných zhruba 3 300 jen na stovku. „Po ukončení technické likvidace dolu, což by dle aktuálních plánů mělo být koncem roku 2028, bude již ve firmě pracovat jen okolo 100 zaměstnanců,“ parafrázoval vystoupení Romana Sikory na nedávném Sněmu sdružení hornických odborů předseda Sdružení hornických odborů Jiří Waloszek.

Ostatní budou mít podle OKD nárok na odstupné a mohou se zapojit také do programu Nová šichta, který jim pomůže najít nové uplatnění.

„V rámci připraveného sociálního programu vyplatí OKD pracovníkům, s nimiž ukončí pracovní poměr z organizačních důvodů, odstupné ve výši až 11násobku průměrného měsíčního výdělku,“ přiblížila detaily dalšího plánovaného postupu mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

„Stovky milionů korun má společnost rovněž připraveny na úhradu dobíhajících důlních škod a sanačně-rekultivačních nákladů a disponuje i dostatečnou rezervou finančních prostředků k podnikání po ukončení těžby,“ doplnila.

Těžba na dole ČSM měla podle původních plánů skončit už v roce 2022. OKD ji ovšem na žádost státu i kvůli energetické krizi prodloužila.

V letech 2022 až 2024 vytěžila 3,5 milionu tun uhlí a dosáhla zisku přes devět miliard korun. Dividenda pro stát jako jediného akcionáře přesáhla za tu dobu 3,8 miliardy korun.

Elektřina a teplo z důlních plynů

Po ukončení těžby chce OKD zachovat značku i část provozů. Plánuje podnikat v energetice, například vyrábět elektřinu a teplo z důlního plynu, a nadále obchodovat s uhlím a s ním spjatými komoditami.

Zaměřit se chce na míchání uhelných směsí podle individuálních potřeb zákazníků. Pokračovat chce i ve využití svých pozemků pro další podnikání, například formou průmyslových areálů k pronájmu nebo budování datových center.

Poté, co jako odběratel skončila huť Liberty Ostrava, začala OKD uhlí vyvážet také do zahraničí. Mimo jiné i na Ukrajinu, kde je o surovinu kvůli válce velký zájem. Export tak nyní pomáhá firmě udržet provoz a dává firmě čas na transformaci.

Setkání se studenty

Před schůzkou v OKD absolvovali Fiala se Stanjurou debatu na Vysoké škole báňskoé – Technické univerzitě Ostrava.

„Děkuji studentům za pozvání a skvělé přijetí. Společně se Zbyňkem Stanjurou jsme mluvili především o tom, jak rychle se mění svět kolem nás a co musíme udělat pro to, abychom tyto změny využili,“ poznamenal premiér.