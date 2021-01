OKD přišly o část šachet, stovky horníků čekají výpovědi a odstupné

Nejen po celý tento týden, ale i část následujícího budou chodit ke speciálním propouštěcím komisím někdejší zaměstnanci společnosti OKD.



V rámci plánovaného útlumu jich v lednu opustí firmu 749, dvě stovky z nich se pak budou nadále podílet na útlumu jednotlivých šachet.



Propouštění zaměstnanců i následný útlum dolů má na starost státní podnik Diamo. Na něj jsou bývalí horníci převedeni, je jim nabídnuto rozvázání pracovního poměru nebo další zaměstnanecký poměr.

Horníkům, kteří na šachtě končí, pomáhá s odchodem speciální komise. Ta zaměstnance provádí nezbytným papírováním, vysvětluje, co vše je potřeba udělat.

„Celkem na šachtách působí pět týmů, které převod horníků zpracovávají. Denně pomůže jeden tým zhruba pětadvaceti zaměstnancům, skončit bychom měli na začátku příštího týdne,“ přiblížila práci komisí členka jedné z nich.

„Komise projednávají se zaměstnanci způsob ukončení pracovního poměru, je jim nabídnuta buď výpověď, nebo dohoda. Když přijmou dohodu, mají nárok až na jedenáctinásobek měsíčního platu, když jde o výpověď, tak čtyřnásobek,“ vysvětlil ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar.

O konci těžby v OKD se spekulovalo tak dlouho, že jsou s ním horníci v podstatě smíření.

„Odchází se mi dobře, dostal jsem jedenáctinásobek platu,“ pochvaloval si konec v práci bezprostředně po odchodu ze šachty Roman Petrigala. „Čekal jsem méně. Jsem rád, že to tak skončilo, vyšlo mi to tak, že můžu jít rovnou do důchodu.“

Na převodech dolů pracuje osm týmů

Vedle propouštěných horníků se z OKD na Diamo na začátku ledna převedly i již netěžící šachty.

„Převzali jsme Frenštát, Paskov, Staříč a Lazy, kde pokračujeme v již běžících útlumových krocích,“ podotkl Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov státního podniku Diamo. „K tomu přebíráme zaměstnance, kteří už většinou na útlumu pracují.“

Samotné předávání šachet se připravuje od září loňského roku. „Jde o náročný proces, na němž pracuje celkem osm týmů. Máme skupiny pro personální oblast, pro IT, pro důlní provozy a podobně. Jen v části věnované důlním provozům bylo celkem 36 oblastí, které se musely řešit. Vše jsme zvládli a předali kolegům z Diama,“ sdělila Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.

Zůstane jen důl ČSM

„V současnosti se s jednotlivými areály seznamujeme. O tom, jak by se mohly v budoucnosti využít, jednáme i se zástupci kraje,“ přiblížil další kroky ze strany Diama Ludvík Kašpar.

Útlum jako takový bude práce na mnoho let. „Ukončení těžby je složitá záležitost, bude potřeba čekat na nejrůznější potřebná povolení. A po tu dobu se musí doly nějakým způsobem udržovat a zabezpečovat. Jde o velice specifické postupy. I proto jsme při výběru zaměstnanců, kteří odchází, dbali na to, aby zástupci důležitých profesí zůstali jak na našich šachtách, tak mezi těmi, kteří přechází na Diamo,“ doplnila Staňková.

V březnu čeká OKD a jejich zaměstnance další kolo propouštění zaměstnanců a převádění šachet na Diamo k útlumu. O práci přijde přes 1 500 lidí, těžba skončí na dolech Darkov nebo ČSA. Těžit se bude už jen na dole ČSM.