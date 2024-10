Nemocnice v Odrách na Novojičínsku bude mít lůžkovou internu o dva roky déle

Nemocnice i oderská radnice jako její zřizovatel se však rozhodly toto rozhodnutí zvrátit.

„Po schůzce ředitele nemocnice a starosty města na regionální pobočce VZP v Ostravě pojišťovna zatím ústně nabídla prodloužení smlouvy beze změny rozsahu péče do konce roku 2026, tedy minimálně na další dva roky,“ uvedla mluvčí oderské radnice Lucie Kaspříková.

„Dva roky jsme získali, mezitím budeme hledat řešení, jak s nemocnicí dále. Ale vidíme, že ze strany ministerstva zdravotnictví je velký tlak na zeštíhlení zdravotní péče,“ řekl oderský starosta Libor Helis.

Zmíněné dva roky by měly podle něj být využity k přípravě transformace oddělení interny na stacionář, který by měl fungovat od ledna roku 2027, a také k rozšíření a zkvalitnění lůžkové následné péče.

„Přijdeme o akutní interní lůžkové oddělení, jde zhruba o dvacet lůžek, které by měl nahradit denní stacionář. Pacienti v něm budou moci na lůžku v nemocnici strávit čas od 6 do 18 hodin, pak je lékař internista pošle buď do Fakultní nemocnice v Ostravě, nebo je předá do ošetřování praktickému lékaři,“ nastínil Helis budoucí fungování nemocnice.

„V tomto období dvou let je nemocnice schopna připravit a realizovat transformační kroky, které zahrnují přeměnu akutního interního oddělení na lůžka následné či dlouhodobé péče a dále vznikne interní stacionář. Pojišťovna je připravena diskutovat s nemocnicí také rozšíření ambulantní péče podle potřeb spádového území,“ zdůvodnila za VZP změnu rozhodnutí mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Původní plán na ukončení provozu interny v oderské nemocnici byl pro místní šok. Proti se postavilo vedení města i nemocnice, osm tisíc lidí z Oder a okolí podepsalo petici za zachování oddělení.

„Vycházeli jsme z analýz, které zohledňují zejména počty lůžek a jejich obložnost v regionu, strukturu poskytované péče, personální zabezpečení i rostoucí tlak na zajištění následné a dlouhodobé lůžkové péče, který pramení z demografického vývoje společnosti,“ přiblížila již dříve důvody proměny Jana Sixtová z tiskového oddělení VZP.

V oderské nemocnici by podle navrhovaného řešení zůstala ambulance interny i odborné ambulance. Transformace by se nedotkla rehabilitace, rentgenu ani zdravotní dopravy.

„Snažíme se, aby kvalita péče zůstala i po redukci zachována. Zůstanou tady laboratoře i vyšetření, podle pojišťovny se péče zrychlí,“ doplnil Helis. Rozšířit a zkvalitnit by se měla i lůžková následná péče.

Kvůli reorganizaci zdravotní péče město plánuje také komplexní přestavbu lůžkového fondu. Chce při tom využít dotací.

Poslední přestavba byla v 60. letech

„Znamenalo by to přestavbu všech lůžkových oddělení. Zmenšení pokojů ze současných až pětilůžkových na maximálně dvoulůžkové, zřízení sociálních zařízení přímo na pokojích, kompletní rekonstrukci rozvodů elektřiny, vody, odpadů, kyslíku a nouzové signalizace,“ přiblížil rozsah plánovaných prací ředitel nemocnice Martin Šmaus.

Pacienti se pak podle jeho slov mohou těšit na přívětivější a komfortnější prostředí.

„Poslední přestavba nemocnice byla projektována v 60. letech. Současný stav už neodpovídá dnešním standardům a rozhodně nebude odpovídat standardům za pár let. Je to obrovská šance, měli bychom ji využít,“ podotkl Šmaus.

„Cílem transformace je, aby v dlouhodobém měřítku fungovala v Odrách kvalitní, komplexní, moderní, bezpečná a efektivní zdravotní péče,“ uvedli zástupci VZP.