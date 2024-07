Město na Novojičínsku bojuje za zachování interny, VZP chce následnou péči

Problémy začaly, když nemocnice dostala od VZP informaci, že jí neprodlouží stávající smlouvu na interní oddělení s 24 lůžky, která platí do konce letošního roku.

Místo toho by mělo vzniknout oddělení dlouhodobé péče. „Pro nás byla tato informace šok. Bylo to rozhodnutí bez jakékoliv analýzy či koncepce,“ popsal ředitel Městské nemocnice Odry Martin Šmaus.

VZP to vidí jinak. „Vycházeli jsme ze vstupních analýz zpracovaných za jednotlivé kraje, které zohledňují zejména počty lůžek a jejich obložnost v regionu, strukturu poskytované péče, personální zabezpečení a souběhy úvazků zdravotnických pracovníků, rostoucí tlak na zajištění následné a dlouhodobé lůžkové péče, který pramení z demografického vývoje společnosti,“ přiblížila za VZP důvody plánované změny Jana Sixtová z tiskového oddělení pojišťovny.

VZP podle ní s ohledem na využití lůžek a regionální dostupnost péče vytipovala v rámci České republiky ta interní oddělení, u nichž přichází v úvahu posílení následné a dlouhodobé péče a transformace na nový typ služby.

„Tím by měl být denní stacionář interní péče. Jeho provozní doba by měla být optimálně sedm dní v týdnu, 12 hodin denně, přičemž pokud se zdravotní stav pacienta v průběhu sledování nezlepší, či se zhorší, bude přeložen na lůžkové oddělení jiného poskytovatele,“ uvedla Sixtová.

Šmaus jí ale oponuje. „Stacionář by znamenal prakticky pouze půldenní péči. Pacienti, kteří by vyžadovali delší péči, by podle plánů VZP měli být přemístěni do okolních nemocnic. Problém je v tom, že v okolí taková dostatečná kapacita neexistuje,“ řekl Šmaus.

S VZP jedná i senátorka

„Nemocnice ve Vítkově se před lety transformovala na následnou péči, nemocnice v Novém Jičíně se zase zaměřuje především na onkologii, takže míst v okolí reálně tolik není. Nemocnice by zřejmě přišla také o akreditaci pro odborné vzdělávání lékařů, ztratila by odbornou úroveň, zřejmě by nás tak opustili i někteří lékaři,“ pokračoval ředitel oderské nemocnice.

S postojem VZP nesouhlasí ani starosta Oder Libor Helis, přičemž právě město je zřizovatelem nemocnice. „Domníváme se, že pacienti, kteří jsou závislí na naší interně, nebudou mít jinou alternativu péče. VZP plánuje, že budou moci využívat okolních nemocnic, ale realita je dnes taková, že spíše z okolí posílají pacienty na internu k nám,“ sdělil starosta.

Zastání našli Oderští také u místní senátorky Jitky Seitlové, která začala s vedením VZP jednat. Argumentovala například tím, že v okrese Nový Jičín je nedostatečná lůžková kapacita interních lůžek, pouze 3,2 lůžka na sto tisíc obyvatel, přičemž celorepublikový průměr je 5,2 lůžka na sto tisíc obyvatel.

Z Oder (červená značka) by pacienti museli do Nového Jčína (modrá), Bílovce (oranžová) nebo Hranic (zelená). Kapacita je však údajně nedostatečná. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Není výjimkou, že nemocnice v Novém Jičíně přeposílá pacienty interního oddělení právě do nemocnice v Odrách,“ přiblížila Seitlová s tím, že naopak lůžek následné péče je v okrese dostatek a nebývají naplněna.

„Nejbližší nemocnice – Nový Jičín, Hranice a Bílovec – nemají dostatečnou kapacitu na převzetí vyššího počtu pacientů nyní zajišťovaných interním lůžkovým oddělením v Městské nemocnici v Odrách, “ upozornila.

Výsledkem je podle Seitlové příslib ředitele VZP Zdeňka Kabátka, že pojišťovna bude pokračovat v jednání. „Pokud by nedošlo k dohodě mezi městem a VZP, smlouva bude s pojišťovnou prodloužena například o další dva roky,“ doplnila.

„Počítáme, že jednání budou pokračovat po prázdninách. Náš postoj zůstává stejný, zachovat internu i nadále,“ doplnil ředitel Šmaus.