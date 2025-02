U Oder vyzvedli trosky stíhačky z Krvavé neděle. Pilotův osud ale zůstává záhadou

Hlavním iniciátorem akce byli badatelé z leteckého muzea v nedalekém Suchdolu nad Odrou, kteří se už po čtvrt století zabývají pátráním po strojích, jež se během druhé světové války zřítily nad územím severní Moravy a Slezska. Jejich hlavní oblastí zájmu je pak největší letecká bitva, která se udála nad územím tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, takzvaná Krvavá neděle, k níž došlo 17. prosince 1944. Stíhací Messerschmitt Bf 109 z Emauzského rybníka se zřítil právě během ní.

„O místě, kam tento stroj dopadl, jsme věděli už čtrnáct let. Místo se nám podařilo lokalizovat díky záznamům v kronikách a svědectví pamětníků,“ popsal Petr Bartošík z Leteckého muzea v Suchdole nad Odrou.

V době války byl v daném místě mokřad, rybník zde vznikl až později. A vodní hladina na desítky let pohřbila stíhačku, která se zabořila hluboko do mokré louky.

Krvavá neděle Americké letectvo vyslalo v neděli 17. prosince 1944 ze svých základen v Itálii svaz o síle 527 bombardovacích letadel a 300 stíhacích letounů ochranného doprovodu. Proti nim vystartovalo z několika letišť v okolí Berlína celkem 100 stíhacích strojů. Američané během vzdušné bitvy přišli celkem o 28 strojů, z toho 22 bombardérů a šest stíhaček. Němci tehdy ztratili minimálně 53 stíhaček, mluví se ale až o 56 strojích.

„Na vyzvednutí jsme museli čekat opravdu dlouho. Na rybníku se hospodaří a zrovna se deset let nevypouštěl. Kromě toho bylo nutné čekat i na dostatečně tuhou zimu, aby tam bylo možné vjet s těžkou technikou. A bylo třeba vyřešit i administrativní záležitosti, což se vše podařilo skloubit až nyní,“ líčil Bartošík s tím, že konkrétní místo se už dříve podařilo určit pomocí detektorů.

Bahno odhalilo fragmenty stroje, včetně motoru, vrtule nebo kola. „Letadlo ale spadlo do míst, kde je štěrkovité podloží řeky Odry, takže většina součástí byla rozbitá na kousky. Podařilo se najít i letecký kanón a kulomety včetně munice, kterou si na místě převzali pyrotechnici,“ přiblížil Bartošík.

Nejvíc však badatele zajímalo, zda v troskách objeví i ostatky pilota. Doufali, že by se jim mohlo podařit nalézt posledního z nezvěstných letců německé elitní jednotky Luftwaffe JG 300, a to přímo velitele IV. Gruppe, která zde měla největší ztráty - Josefa Puchingera.

„V letadle ale nebylo ani tělo, ani osobní věci, ani padák. Znamená to tedy, že zřejmě šlo o stroj, jehož pilot se katapultoval a s padákem dopadl někde na kopci u Pohoře, odkud byl převezen do Oder. Po ostatcích Josefa Puchingera tedy budeme pátrat dále. Tipu na místa, kde by se jeho letadlo mohlo zřítit, máme hodně,“ podotkl badatel.

Podrobnější osud vyzvednuté stíhačky i jejího pilota přiblíží detailnější prohlídka trosek. „Budeme pátrat po identifikačních číslech a dalších ukazatelích, které by nám pomohly zjistit o letadle více,“ doplnil Bartošík.

Fragmenty letadla budou po očištění a zdokumentování vystaveny v Muzeu Oderska. Části jiných strojů, které badatelé nalezli již v dřívějších letech, jsou ale už nyní k vidění v Leteckém muzeu v Suchdole nad Odrou.