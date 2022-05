Kanál Dunaj-Odra-Labe oficiálně končí, obavy o Odru ale stále trvají

„Uskutečnění plánů polské vlády by v podstatě znamenalo přeměnu řeky na kanál. Plány zahrnují stavbu až třiceti nových přehrad i napřímení a prohloubení 130 kilometrů úseku volně plynoucí, meandrující řeky Odry,“ konstatoval Vlastimil Karlík z hnutí Arnika v rámci nedávné konference ve Wroclawi zaměřené právě na budoucnost řeky.

Výhrady ekologů proti polským plánům se týkají hlavně dolního toku Odry. V ohrožení je podle nich také příroda na území České republiky, hlavně přírodní památka Meandry Odry poblíž Bohumína. Záměr splavnit Odru až do Ostravy totiž stále, i po ukončení příprav stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe (DOL), platí.

A posílila jej i současná energetická situace. Podle příznivců kanálu by splavnění Odry například umožnilo dopravu plynu loděmi.

„Polsko nedávno vyslalo jednoznačný signál, že splavní Odru až po Kędzierzyn-Koźle, zároveň rozšíří terminál na zkapalněný plyn ve Svinoústí a že bychom toto měli využít,“ konstatoval Jan Skalický, předseda Asociace Dunaj-Odra- Labe.

„Je to silný signál. My nyní řešíme energie, získávání plynu a vše kolem toho. Doprava plynu po Odře, a nejen jeho, by mohla být jedním z řešení.“

S čímž ale ne všichni souhlasí. „Není pravda, že Odra vyřeší energetickou krizi, ani to nezlevní plyn. Není ani pravda, že projekt bude šetrný k životnímu prostředí. To vše jsou manipulace,“ odmítá argumenty příznivců splavnění místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz za Piráty. Ti jsou dlouhodobě proti úpravám koryta.

„Železnice je rychlejší a ekologičtější“

Proti splavnění Odry za každou cenu stojí na rozdíl od své vlády i někteří Poláci.

„Někdy je vody v řekách hodně, jindy málo. Často pro lodě nejsou dobré podmínky a nemohou vyplout. Například po Dunaji nelze splouvat padesát až sto dní v roce. Takové železnice jsou oproti vodě rychlejší a méně náročné na emise,“ konstatoval v rámci wroclawské konference Wojciech Szymalski z Institutu udržitelného rozvoje ve Varšavě.

Jenže podle Jana Skalického bude právě hydrologická situace důvodem, proč se kanál, a nejen po Bohumín nebo Ostravu, ale až do Dunaje, jednou tak jako tak postaví. „Bude sucho, nakonec se stavět bude, aby se voda udržela,“ konstatoval. Proti obnovení příprav kanálu DOL jsou však politici napříč spektrem.

„Ostravská ODS rozhodně nechce pokračovat v nesmyslné vizi Miloše Zemana s názvem Dunaj–Odra– Labe. Stejně tak nemáme v žádném případě ambici splavit Odru do Ostravy,“ vyjádřil se k materiálu předseda ODS Ostrava Jan Dohnal.

Úsek u hranic by ohrozil meandry

Na rozdíl od Pirátů ale ostravská ODS úplně neodmítá možné splavnění Odry do Bohumína.

„Nevylučujeme, že varianta, která může být prospěšná, existuje. Přesto si myslíme, že vozit po Odře plyn je nereálné,“ dodal Jan Dohnal. Ve hře je nyní hlavně zachování územních rezerv pro případnou stavbu kanálu či splavnění řeky.

„Pro nás je velké zklamání, že územní rezervy zůstaly ve hře, měly by se zrušit v celém rozsahu,“ posteskla si Miroslava Floriánová, koordinátorka kampaně Za živé řeky sdružení Arnika. „Příhraniční úsek ohrožuje Meandry Odry. Meandry jsou na různých i povodňových průtocích závislé, právě ty je tvoří. A ta voda by mohla jít pryč kanálem. Charakter průtoku by se změnil. Něco podobného se stalo v Gabčíkovu, tam už jsou změny prokazatelné.“

Jan Skalický oponuje: „Zachování územních rezerv je klíčové pro další kroky, které nevyhnutelně přijdou. Když ne my, tak naše děti kanál určitě stavět budou.“