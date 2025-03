Lidé si půjčovali občanky nebo lhali. Opava si lépe pohlídá sběrné dvory

„Umožní rychlejší odbavování a je lépe uzpůsobený k ukládání a třídění odpadů,“ představil nový sběrný dvůr v lokalitě Na Šlofárně v opavské části Kylešovice Martin Kůs z tiskového oddělení opavské radnice.

Místo právě ode dneška nahradilo dosavadní sběrný dvůr v Bílovecké ulici. Ten už kapacitně nestačil.

Vedle standardního sběru tříděných i dalších odpadů bude nový dvůr jako jediný přijímat stavební suť, jeho dvanáctimetrová váha obslouží i velké nákladní soupravy.

Právě se zbytky ze staveb a demolic přichází změna, lidé budou za uložení veškeré suti platit. Dosud občané Opavy mohli suť vozit do sběrných dvorů zdarma. Někteří toho však podle zástupců opavské radnice zneužívali a městu rostly náklady s likvidací.

Pomůže rozebírání odpadu i „hlídací“ karta

„Zaznamenali jsme jak půjčování občanských průkazů, tak i pokusy obelhat, či dokonce uplatit zaměstnance dvorů, aby mohla firma suť přivézt ve velkém,“ komentoval opavský radní Petr Popadinec.

Město zároveň na sousedním pozemku nového dvora do budoucna plánuje halu na rozebírání a třídění velkoobjemového odpadu. I to má snížit objem toho, co následně bez užitku zamíří na skládku, a naopak maximálně vytěžit vše, co lze využít.

Dvůr v Bílovecké se trvale zavře, zbývající sběrné dvory v Kateřinkách a Jaktaři fungují dál, avšak už neberou stavební suť.

Domácnosti v Opavě dostanou odpadové karty s unikátním QR kódem, bez nichž nebude možné využívat služeb sběrných dvorů.

Startuje také systém celkové evidence odpadů. Od dnešního dne, pondělí 17. března, Opavané mohou jezdit na sběrné dvory jen s takzvanou odpadovou kartou.

Tu mohou mít u sebe fyzicky, nebo v elektronické podobě, třeba v mobilu. Město bude jejím prostřednictvím kontrolovat počet návštěv i druhy odložených odpadů každé domácnosti.

V případě neúměrného podílu odevzdaných odpadů pak dotyčnou domácnost prověří odbor životního prostředí. Opava chce opatřením odklonit příliv odpadů podnikatelů či občanů jiných měst a obcí. Od evidence odpadů na sběrném dvoře si také slibuje přehled o odpadových tocích v rámci celého města.