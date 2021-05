Netknutý salám, plechovky, suť. Odborníci analyzovali obsah 25 popelnic

Obec výsledky využije při změně systému odpadového hospodářství.

„Nová legislativa nás brzy bude nutit snížit množství komunálního odpadu. Máme také nový sběrný dvůr a chceme občany co nejvíce motivovat k nižší produkci odpadů a co nejvyšší míře třídění,“ vysvětlil starosta Litultovic Jan Birgus.

S prvními změnami už Litultovice začaly. Evidují se svozy, ve sběrném dvoře má každý svou odpadovou kartičku. Na pytle s plasty, tetrapackem a drobným kovovým odpadem lidé lepí nálepky s QR kódem. A popelnice mají čip. Výsledkem bude statistika, kolik odpadu se v jednotlivých domech vyprodukuje a kolik vytřídí.

„Už zavedení evidence pomohlo. Odpadové kartičky odbouraly anonymitu ve sběrném dvoře, nejezdí sem lidé odjinud. Pytlový sběr šel během několika měsíců o třicet procent nahoru, a to bez jakékoliv finanční motivace. Jen díky tomu, že je to adresné,“ uvedl starosta.

Rozbor odpadu ukázal, že v třídění jsou ještě rezervy. „Zhruba polovinu tvořil zelený odpad a gastroodpad. A poměrně hodně bylo i stavebního odpadu. Dvě popelnice byly plné jen suti. Častý je i popel,“ popsal Robin Liška ze společnosti JRK, jež odpad analyzovala.

Překvapením byly nerozbalené sypané čaje dražší značky se záruční dobou až do konce roku i neprošlý a neotevřený lovecký salám či popelnice plná plechovek od piva.



Obec chce občany v nakládání s odpadem vzdělávat. A motivovat i finančně, od příštího roku by místo poplatku na osobu platili každý výsyp komunálu.

„Nejdražší je svoz. Ideální by do budoucna bylo prodloužit interval ze dvou na tři týdny. Pokud v popelnicích nebude bio- a gastroodpad, odpadu by mohlo být znatelně méně,“ dodal starosta Birgus.

VIDEO: Několik triků, jak ušetříte spoustu místa v kontejneru: