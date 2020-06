Opět méně. Lidí v Moravskoslezském kraji ubývá, stěhují se pryč

„K 31. 3. 2020 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 198 534 obyvatel, z toho 50,9 procenta žen. Počet obyvatel kraje tak poprvé od jeho vzniku v roce 2000 nepřesáhl hranici 1,2 milionu,“ konstatoval v závěrečné zprávě o stavu obyvatel za první čtvrtletí letošního roku Jan Dehner z Českého statistického úřadu.



V porovnání s předchozími obdobími narostl počet vystěhovalých, a to na 2,6 tisíce. To je bezmála o šest set víc než vystěhovalých v prvním čtvrtletí loňského roku. Naopak přistěhovalo se 1,6 tisíce lidí, jen o 176 víc, než za stejné období loňska.

„Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná a Ostrava. Pouze okres Nový Jičín vykázal kladný přírůstek obyvatel stěhováním,“ uvedl Dehner.

Kraj však také vymírá. V lednu, únoru a březnu zde zemřelo o 1 014 lidí víc, než se narodilo, což je nejvyšší hodnota v republice. Kladný přírůstek neměl žádný z okresů.

Na výraznější úbytek lidí než ve zbytku republiky ukazují i výsledky porovnání stotisícových českých měst. Nový výzkum porovnal Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, Liberec a Olomouc, šestici největších měst Česka podle počtu obyvatel. Ostravě jako jediné lidí ubývá.

„Ostrava jako jediná zaznamenala celkový úbytek obyvatelstva. Zbylá pětice měst pak zaznamenala celkový populační přírůstek,“ sdělila statistička Lada Lebdušková.

Ubývání lidí je v regionu dlouhodobý problém a řeší se na úrovni kraje i Ostravy.

„Naším cílem je zastavit zejména odliv talentovaných, mladých, ale také zkušených lidí. Platí, že potřebují dobrou práci za dobré peníze, ve volném čase se chtějí dobře bavit, a to v pěkném a zdravém prostředí. Děláme pro to konkrétní kroky,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Bolestí kraje je ovzduší, plusem různé akce

Zmínil modernizaci vzdělávání i podporu absolventů. „Aby svůj potenciál uplatnili u nás a neodcházeli. Proto jsme založili Moravskoslezské inovační centrum Ostrava. Naší snahou je přivést i více rostoucích a exportujících firem,“ uvedl.

Největší bolestí kraje je podle něj ovzduší, naopak atraktivní je kulturními a sportovními akcemi, na něž se sjíždějí lidé z Česka i zahraničí.

Ostrava má v plánu dostat negativní hodnotu migrace na nulu do roku 2023 a dlouhodobě rostoucího trendu dosáhnout během dalších sedmi let.

„Věříme, že se nám to může podařit. Pozitivní trend za posledních deset let to i naznačuje – zatímco počet vystěhovalých obyvatel v posledních letech stagnuje, počet přistěhovalých průběžně roste,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Zmínil strategické projekty, kterých je několik desítek a jejichž cílem je zvýšit kvalitu života ve městě pro všechny generace, ať už jde o modernizaci sportovišť, zvyšování kvality vzdělání či bydlení, nebo revitalizaci zelených ploch.

„Město dlouhodobě pracuje na zlepšování kvality ovzduší, od ekologizace vlastního vozového parku včetně MHD až po podporu domkařů a výměnu starých kotlů. Roste počet zaměstnanců v ostravských průmyslových zónách, zvyšuje se i počet obyvatel v historickém centru města nebo počet cizinců v Ostravě,“ dodal primátor s tím, že se pracuje i na vzniku pěti bytových projektů s téměř dvěma stovkami bytů.