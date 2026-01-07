Rok a půl po povodni začne oprava trati na Hlučínsko. Část bude zcela nová

„Nepůjde o rekonstrukci do původního stavu, ale o zásadní úpravy trati s důrazem na zajištění převedení případných povodňových průtoků vody. To má kromě dalších úprav daného úseku umožnit právě souvislá vícepólová estakáda o délce přibližně 300 metrů,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda projekt, na jehož uskutečnění státní podnik v listopadu vypsal veřejnou zakázku.
„Do soutěže jsme obdrželi celkem tři nabídky. V současné době probíhá jejich vyhodnocování. Začátek samotných stavebních prací se předpokládá ještě v letošním roce a obnovení provozu na trati potom příští rok na podzim,“ shrnul Gavenda.
Správa železnic původně zvažovala dvě varianty obnovy zničeného úseku. První variantou byla obnova železničního valu v původní trase s novými propustky a dalšími úpravami, druhou zvažovanou možností pak zcela nová trať s estakádou, jež celé rizikové území překlene.
Loni zpracovaná hydrotechnická studie ukázala, že minimalizovat škody v případě dalších povodní dokáže právě estakáda, která povede nad pravidelně zaplavovanou oblastí. Problém s poškozením totiž trať mezi Opavou a Malými Hošticemi měla už při velké vodě v roce 1997.
Povodeň v září 2024 pak tento zhruba půlkilometrový úsek zcela zdevastovala. Zničila značnou část železničního náspu a pobořila také železniční most přes řeku Opavu, nad kterou po povodni zůstaly viset jen koleje.
Estakáda lépe odolá náporu vody
Estakáda je lepší variantou i podle vodohospodářů. „Je vhodnější než původní most se dvěma inundačními mosty, a to z důvodu mnohem vyšší průtočné kapacity a zlepšení odtokových poměrů za povodní,“ vysvětlila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.
Novou variantu vnímá jako důležitý dílek protipovodňové ochrany i město Opava. Nové řešení zjednoduší odtok vody právě z Opavy. „Trať nebude stát přímo v místě, kde se při povodních hromadí voda, ale překlene ho. To umožní lepší průchod vody krajinou a výrazně sníží riziko poškození,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný a dodal, že důležitou součástí obnovy bude i úprava výškového vedení trati.
Na kolik celá stavba vyjde, bude známé po vyhodnocení tendru. „V soutěži však byla pro uchazeče stanovena nejvyšší přípustná nabídková cena, a to 577 203 677 korun bez DPH,“ připomněl Gavenda.
Trasa z Opavy na Hlučínsko je v kraji posledním nezprovozněným úsekem po povodni. Po druhé nejvíce poškozené trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem začaly vlaky jezdit loni v červnu. Vlaky mezi Opavou a Hlučínskem nahrazují autobusy. Podle zástupců obcí na trase plnohodnotně. Na obnovu trati však obce čekají a ty, jež mají rizikový úsek blízko, oceňují i nové řešení trasy.
„Autobusy dopravu nahradily a nemáme žádnou odezvu, že by si lidé stěžovali. Je ale dobře, že se provoz vlaků obnoví, je to důležitá spojnice Opavy a obcí směrem na Hlučín. Díky estakádě bude mít voda lepší odtok a už nevznikne takový problém jako teď při povodni,“ konstatoval například starosta Velkých Hoštic David Benek.
18. září 2024