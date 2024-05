Auta za pět let obkrouží celou Opavu. Začne už pátá stavba obchvatu města

Sto i sto padesát metrů dlouhá kolona aut není v Oticích na Opavsku žádnou výjimkou. Do obce sjíždějí auta z nedokončeného jižního obchvatu Opavy a míří tudy dál do jihozápadní části města a na Bruntálsko či naopak. Nadměrnou dopravní zátěž musí obec strpět ještě příští dva roky, pak se otevře další část obchvatu a Oticím se uleví.

„Řidič velmi rychle zjistí, kudy se dostane rychleji a bez čekání. Po zprovoznění první části jižního obchvatu Opavy začali jezdit právě přes Otice. Do Opavy i dál,“ nastínil starosta Otic Vladimír Tancík.

Obec zvýšenou dopravou trpí už přes deset let, první část jižního obchvatu Opavy slouží řidičům od roku 2012. A v Oticích se podle starosty Tancíka v návaznosti na to zvedl provoz o pětadvacet až třicet procent. Podle sčítání dopravy z roku 2020 tudy jezdí na šest tisíc aut denně. „Je to hodně nepříjemné,“ konstatoval starosta.

Řešení se přiblížilo, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) právě vyhlásilo tendr na zhotovitele druhé části jižního obchvatu, přeložku silnice I/46 v úseku Hradecká – Olomoucká. Právě ta Oticím uleví a vyvede část tranzitní dopravy i z Opavy.

„Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 3. července 2024,“ upřesnil Miroslav Mazal z komunikačního týmu ŘSD.

Poté už by začátku stavby 2,3 kilometru dlouhé silnice s pěti mosty a velkou okružní křižovatkou za předpokládaných 600 milionů korun bez DPH nemělo nic stát v cestě. Stavět se má začít příští rok, do provozu hodlá ŘSD silnici uvést v roce 2026.

Tudy povede. Jižní obchvat protne zemědělskou krajinu mezi Opavou a Oticemi.

Původně měla být stavba tohoto úseku obchvatu krajskou investicí, po sérii jednání se však zástupci Moravskoslezského kraje a státu dohodli, že přípravu klíčové komunikace dokončí ŘSD.

Zásadní byl i rychlý výkup pozemků. „Musím poděkovat lidem, kteří vlastnili pozemky pod touto stavbou. Jednání probíhala v loňském roce rychle i díky nim. Stát tak získal ve velmi krátké době všechny pozemky do svého vlastnictví, a dále pak všechna potřebná stavební povolení,“ komentoval přípravy stavby primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Celý prstenec by měl být do roku 2029

V Opavě půjde už o pátou stavbu části obchvatu, město má totiž výjimečně komplikovanou dopravní situaci. Už od roku 2009 jezdí řidiči po spojce S1, jež dopravu od Ostravy vede mimo zástavbu na dnešní na severní obchvat.

I ten už řidiči plně využívají, z města vyvádí hlavně kamiony a další tranzitní dopravu, jež míří z Ostravska na Bruntálsko a Polsko a naopak. Jeho první část se otevřela v roce 2019, druhá loni v září.

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tendr na druhou část jižního obchvatu Opavy. Přeložka silnice I/46 spojí výpadovky na Hradec nad Moravicí a na Olomouc.

Kompletní jižní obchvat mimo město vyvede tranzit od Fulneku a dalších částí Novojičínska do Ostravy i do Polska a na Bruntálsko a zpět. Hotový by měl být do roku 2029, kdy ŘSD předběžně počítá se zprovozněním jeho třetí a poslední části – novostavby tříapůlkilometrové silnice I/57, jež vytlačí dopravu z části města svíranou ulicemi Olomoucká a Bruntálská.

Klíčové silnice jsou v Opavě jako vějíř

Poté už Opavu obkrouží ucelený prstenec obchvatů. Je nutný, protože se ve středu Opavy, jež kdysi byla důležitým obchodním uzlem, paprskovitě sbíhají klíčové silnice I/46, I/56, I/57 a I/11. Toto vějířovité uspořádání klíčových komunikací je příčinou horší dopravní situace než ve městech, jež trpí průtahem jedné dopravní tepny.

Centrem Opavy podle údajů posledního sčítání dopravy denně projede až osmnáct tisíc vozidel. „Oba obchvaty, severní a jižní, natrvalo odvedou definitivně všechnu tranzitní dopravu mimo zastavěnou část našeho města,“ vysvětlil předseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a opavský radní pro dopravu Petr Popadinec.