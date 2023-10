ŘSD ukázalo, kudy povede obchvat Havířova. Trasa má zastánce i odpůrce

Obchvat navazuje na silnici I/11 od Ostravy a kromě Havířova vede i přes katastry obcí Horní Suchá a Těrlicko a havířovských místních části Prostřední Suchá a Životice. „V rámci EIA rozhodně uděláme vše pro to, aby obchvat v této podobě nevznikl,“ konstatoval starosta Horní Suché Jan Lipner (STAN).

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) informovalo, že vybralo zhotovitele studie vlivu stavby na životní prostředí, přičemž už dříve si zjišťovalo, co na obchvatu vadí nejvíce.

„Více než polovina podnětů se týkala technického řešení projektu stavby, proto jsme zadání pro zhotovitele EIA rozšířili také o doplnění technické studie,“ řekl Ondřej Kubica, vedoucí oddělení přípravy z ostravské pobočky ŘSD. Dodal, že se jedná například o studii migrace zvěře, vliv stavby na krajinný ráz a na odvodnění.

ŘSD současně zveřejnilo podrobnou vizualizaci obchvatu a informační letáky, nadto se ještě připravují speciální webové stránky. Studie EIA by měla být hotová příští rok, někdy na přelomu let 2024 a 2025 se může konat veřejné projednávání studie.

Pokud bude EIA schválena, přijdou na řadu územní a stavební řízení, výběrové řízení na stavební firmu a nakonec stavba, s jejíž zahájením se počítá v roce 2028.

Jak vyplynulo ze zveřejněné vizualizace obchvatu, na trase bude osm nových mimoúrovňových křižovatek, osmadvacet mostů a v Těrlicku se počítá i s tunelem. Vést má po současné silnici od Ostravy okolo Havířova směrem na Karvinou, ale mezi Horní Suchou a Prostřední Suchou se stáčí k jihu a přes Životice, Těrlicko a Třanovice se napojuje na D48.

Výrazně se má proměnit i velká okružní křižovatka poblíž havířovského železničního nádraží, která vešla v celorepublikovou známost před asi patnácti lety, když na ní netradičně přibyly semafory. Jak se však při jejich občasných poruchách ukázalo, bez semaforů se velmi frekventované místo zahlcuje.

Obchvat tento problém řeší tím, že silnici od Ostravy směrem na Horní Suchou vede pod okruhem skrz křižovatku. Tím se doprava na obchvatu oddělí od vozů, které jedou do centra Havířova, nebo do místní části Šumbark.

Vizualizace nového řešení dopravy na velké okružní křižovatce před Havířovem. Ve směru od Ostravy na Horní Suchou se rondel bude podjíždět. (19. října 2023)

Vedení Havířova současnou trasu podporuje. „Obchvat by pro město znamenal velkou dopravní úlevu. Například jen přes Bludovický kopec nyní denně projede osmnáct tisíc aut, v případě obchvatu by to bylo minimálně o sedm tisíc aut méně,“ poukázal primátor Josef Bělica (ANO).

Přidal se náměstek Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL). „Stavba zjednodušuje dopravu a dává nám další možnosti rozvoje centra města, ať už se jedná o cyklodopravu, nebo pěší bulvár,“ zmínil.

V havířovské městské části Životice však vznikl proti obchvatu spolek Životice sobě. „Teď začíná být ten pravý čas pro aktivní zapojení proti stavbě, za rok bude hotová EIA,“ upozornili zástupci spolku na sociální síti. Spolku vadí například rozpůlení katastru obce, za nepřijatelné považuje i přemístění několika památníčků na životickou tragedii z 2. světové války.