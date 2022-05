Po obchvatu Frýdku-Místku se začne jezdit v červnu, ale jen jedním pruhem

„Ta stavba má dva zásadní problémy. Jedním je rozhodnutí soudu, který zrušil více stavebních povolení. Druhým je sesuv půdy na druhé etapě připravované silnice,“ sdělil ministr Martin Kupka. Ministerstvo chce získat pravomocné rozhodnutí pro zprovoznění stavby.

Silnice je ve směru od Příboru hotová, jsou namontovaná svodidla, chybí domalovat vodorovné značení a dokončit některé další práce. Tato část stavební povolení má, do konce června tak po ní podle ŘSD budou jezdit auta.

Celý obchvat, který má mít pro každý směr dva jízdní pruhy, by měl být zprovozněný do konce tohoto roku. „Sesuv půdy na druhé části by plán neměl narušit, zpozdit nás mohou opravdu jen administrativní problémy. Chceme otevřít obchvat v polovičním režimu provozu,“ řekl ministr. To znamená, že by byla doprava vedená v každém směru jedním pruhem.

Stavba městu uleví. „U haly Polárka projíždí denně druhý nejvyšší počet kamionů v Moravskoslezském kraji. Lidé tím trpí, na obchvat čekáme už třicet let,“ uvedl Petr Korč, primátor Frýdku-Místku.

ŘSD zároveň slíbilo, že do konce roku pustí v omezeném režimu auta na vznikající silnici I/68 z Třanovic do Nebor na Třinecku.