„Do Frýdku-Místku jsme poslali dopis vysvětlující situaci s tím, aby magistrát ty pokuty nerozesílal. Při sundávání značení jsme udělali chybu,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. „Byla to naše chyba, ale reagovali jsme na ni a pracujeme na nápravě,“ uvedl.
Chyba nastala letos 31. července, kdy pracovníci ŘSD dopoledne odstranili na dálnici D48 značku omezující rychlost na sto kilometrů v hodině, ale úsekový radar zůstal nastaven na původní limit.
Protože se oficiálně povolená rychlost 130 kilometrů v hodině vracela až 1. srpna, systém dál vyhodnocoval překročení rychlosti a generoval přestupky.
Mnoha řidičům tak začaly chodit pokuty, přestože v době jízdy žádná značka o omezení rychlosti na silnici ve skutečnosti nebyla.
„Ten, komu přišel přestupek právě za to období, kdy značka už byla odstraněna, pokutu platit nebude,“ ujistil Rýdl.
„Šlo o souběh dvou kroků. Nejdříve se fyzicky odstraní značení, následně se musí přenastavit měřicí systém. Mezi těmito úkony došlo k lidské chybě,“ vysvětlil.
„Od ŘSD zatím potvrzení nemáme,“ konstatovala ve čtvrtek po 15. hodině mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová. „Dokud nám ŘSD písemně nepotvrdí, že pochybilo, nemůžeme dál postupovat. Buď nám nějaké potvrzení pošlou sami, nebo ŘSD na základě odvolání občana vyzveme k vyjádření.“
Město tak ale podle mluvčí bude moci postupovat teprve poté, co bude přesně známo, v jakém období a v jaké hodině bylo značení a měření v rozporu. „Každopádně všem, kteří byli neoprávněně pokutováni a zaplatili, musí být peníze navráceny,“ dodala mluvčí