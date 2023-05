Sílící dopravu snášejí obce u Opravy roky, vznik obchvatů je teď konečně blíž

Obchvat Nových Sedlic má platné územní rozhodnutí, další dva by měly vzniknout ve stejném termínu. „Situace je s přibývající intenzitou dopravy stále horší. Snažíme se dopad dopravy zmírnit, teď jsme například podél Opavské ulice za podpory kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury dostavěli nový chodník, ale jde jen o drobnější opatření. Na obchvat intenzivně čekáme,“ popsala starostka Nových Sedlic Zuzana Holešová.

Stát už má na stavbu pravomocné územní rozhodnutí. „Následovat bude zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a majetkoprávní vypořádaní. Zahájení stavby předpokládáme v roce 2027,“ uvedl krajský mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. Řidiči by na novou, 2,3 kilometru dlouhou silnici, jež Sedlice obkrouží ze severu, měli vyjet v roce 2029.

Podle tajemníka Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57 Martina Dostála je obchvat Sedlic nezbytný. „Směřujeme tak k dobudování kapacitního a bezpečného spojení z Opavy na Ostravu,“ připomněl.

Se stejným termínem začátku stavby ŘSD počítá i u obchvatu sousedního Komárova. „Máme podanou žádost o vydání územního rozhodnutí,“ popsal mluvčí Mazal.

Novými Sedlicemi a Komárovem projede po I/11 podle sčítání dopravy denně na 20 tisíc aut, z toho přes 2,5 tisíce náklaďáků a kamionů. „Ve špičce je to neúnosné. Aut ještě přibylo poté, co se otevřela Prodloužená Rudná,“ komentoval současný provoz starosta Komárova Lumír Měch s tím, že silnici v Komárově navíc kříží železniční trať Opava–Ostrava, a když jí projíždí vlak, stojí kolony až do Opavy.

Obce trápí kolony

„Opravdu se na obchvat těšíme,“ řekl starosta a dodal, že před nedávnem na čtyřproudovce musel vzniknout přechodový semafor, protože přejít silnici bylo nemožné.

„Jedenáctku“ pravidelně monitoruje i policie. „Je to úsek, kde to nabádá k rychlé jízdě – čtyřproudová silnice, ale s poměrně nebezpečnou odbočkou na Mokré Lazce a s omezením rychlosti v obcích na trase,“ uvedl mluvčí policie René Černohorský s tím, že především v Nových Sedlicích řidiči jezdí rychle. „Co se týká nehodovosti, se ale úsek na tu hustotu dopravy, která tam je, výrazně nevymyká.“

Na úlevu od dopravních komplikací čeká i Štítina, obec sousedící s Novými Sedlicemi. Tou projíždí veškerá doprava z Hlučínska mířící na I/11 a zpět. „Už před deseti lety jsme iniciovali myšlenku, že pokud se zkapacitní I/11, tak i s obchvatem Štítiny. Jezdí tudy osobní i kamionová doprava, trpí povrch silnice a především lidé ve Štítině,“ konstatoval starosta Radek Malohlava.

Silnici tam stejně jako v Komárově kříží trať Opava–Ostrava. „Nedávno na přejezdu Správa železnic kvůli bezpečnosti instalovala závory, což prodloužilo čas, než se uvolní. Vznikají velké kolony. O kus dál, už v katastru Nových Sedlic, pak auta zase stojí na semaforu křižovatky s I/11, což znamená další kolony,“ nastínil Malohlava. Štítinou projede denně na 5 tisíc aut, z toho více než pět set náklaďáků a kamionů.

Obchvat Štítiny projektově připravuje hejtmanství. „Krajská správa silnic v dubnu vyhlásila tendr na zpracovatele dokumentace,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Cílem je, aby řidiči z Kravař a okolí na „jedenáctku“ nejeli přes Štítinu. „Chceme stavbu připravit tak, aby se mohla stavět zároveň s obchvatem Nových Sedlic.“