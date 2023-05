Dokončení obchvatu Karviné se blíží, stavba Palačovské spojky začne v červnu

„Stavba obchvatu Karviné finišuje. Práce se blíží k závěru, zprovoznění silnice I/67 předpokládáme letos v letních měsících,“ konstatoval Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Oproti původnímu plánu má stavba obchvatu zpoždění. „Důvodem byly nepředvídatelné podmínky a překážky na stavbě,“ vysvětlil už dříve Mazal.

Na zprovoznění obchvatu přitom čekají obyvatelé Karviné i jejího okolí. Například lidé žijící v nedaleké Stonavě museli kvůli stavbě dlouhou dobu jezdit do Karviné po objížďce. To už ale několik měsíců neplatí, cestu jim opět zkrátila zprovozněná křižovatka.

„Jsme rádi, že práce na výstavbě obchvatu finišují a ŘSD ho během léta uvede do provozu. Z centra města tak zmizí několik tisíc vozidel, která Karvinou pouze projíždějí. Provoz na třídě 17. listopadu se tak zklidní, bude méně ruchu a hlavně emisí z dopravy,“ komentoval blížící se zprovoznění obchvatu mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Na obchvat Karviné má v budoucnu navázat přes jedenáct kilometrů dlouhá přeložka stávající silnice I/67 vedoucí od Karviné přes Dětmarovice a Dolní Lutyni až po bohumínskou Skřečoň.

Na tuto stavbu, která by měla dostat dopravu z obydlených částí zmiňovaných obcí, si ale jejich obyvatelé i řidiči ještě počkají.

Stavba u Nového Jičína začne v červnu

Příprava je teprve ve stadiu schvalování studie EIA. Na začátku dubna byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení, podle něhož je právě potřeba celý záměr posoudit v rámci studie vlivu stavby na životní prostředí. Podle odhadu zveřejněného v rámci oznámení záměru by mohly být stavební práce zahájeny v roce 2028, hotovo by vše mělo být o tři roky později.

Podobně jako v Karviné už stavbaři finišují s dokončením západní části severního obchvatu Opavy. Ten by měl ulehčit cesty na Krnov a Bruntál. „Podle mých informací je termín zprovoznění naplánován na září letošního roku. O tom, že by to mělo být jinak, zatím žádné informace nemáme,“ konstatoval Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

Po dokončení severního obchvatu se opavští chtějí zaměřit na dokončení jižní části. Tam by se již brzy mohlo začít stavět propojení mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí, což by mělo ulehčit hlavně obyvatelům Otic.

Na konci března bylo vydáno stavební povolení, ŘSD tak může začít s výkupy pozemků. „Je naprosto nezbytné dostavět celý jižní obchvat Opavy. Směřujeme tak k vybudování základní obchvatové dopravní kostry,“ komentoval posun v přípravách opavský radní pro dopravu Petr Popadinec. „Pravomocné společné povolení je jednoznačně krokem vpřed.“ Stavět by se mohlo začít někdy v roce 2025.

„Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby bylo technickou záležitostí, klíčová však budou jednání s vlastníky pozemků. Já věřím, že nám v tom pomohou. Máme unikátní šanci stavbu v roce 2025 zahájit. Tato stavba je totiž součástí střednědobého výhledu rozpočtu fondu dopravy,“ dokončil Martin Dostál.

Ještě blíže zahájení stavby jsou zástupci ŘSD v rámci dálnice D48 nedaleko Nového Jičína. Na tamní Palačovskou spojku, silnici I/35, by měli stavebníci vyrazit už na začátku příštího měsíce. „Stavbu v rámci akce ‚I/35 Lešná – Palačov‘ zahájíme už 5. června,“ informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Stavba délky 8,6 kilometru v sobě zahrnuje i vybudování 3,7 kilometru dálnice D48.