Čekání na kulturák stálo Nový Jičín 50 milionů, část peněz může mít zpět

A nyní chce radnice prodat přístavbu hotelu Praha, pro niž teď nemá využití. Doufá, že se jí tak vrátí i část proinvestovaných peněz.

Práce na vzniku kulturního domu v přístavbě hotelu Praha, který předtím město získalo od kraje výměnou za pozemky pod Mendelovou střední školou, začaly v roce 2018.

„Našim prioritním cílem tehdy bylo od kraje získat budovu hotelu Praha, jeho součástí ale byla i nepříliš povedená přístavba. Když jsme řešili její další využití, rozhodli jsme, že z ní uděláme kulturní dům, který ve městě chybí,“ popsal motivaci města tehdejší novojičínský starosta Jaroslav Dvořák (SOCDEM).

Po volbách se ale osazenstvo radnice změnilo a nové vedení se rozhodlo snížit plánované náklady, jež přesahovaly 100 milionů korun. Tehdy už byla hotová první ze tří etap přestavby, jež stála zhruba 23 milionů korun.

„Nezdála se nám výše nákladů, proto jsme vytvořili pracovní skupinu, která měla stavbu zrevidovat,“ řekl současný místostarosta Václav Dobrozemský (ODS).

Analýza zjistila značné nedostatky

Kvůli závěrům pracovní komise pak město stavbu zastavilo. „Stavebně technický průzkum zjistil závažné nedostatky na nosné konstrukci. Uvnitř budoucího hlavního sálu jsou nosné betonové sloupy, které by narušovaly vizuální kontakt s pódiem. Dalším negativem je nedostatečná kapacita zařízení, kdy z požárně bezpečnostního hlediska byla povolena přítomnost pouze 271 osob,“ uvedl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Jaroslav Dvořák vnímá rozhodnutí o zastavení projektu jako politické.

„O některých problémech, jako jsou nosné sloupy, jsme věděli. Ale nesedí třeba snížená kapacita lidí, kterou by kulturní dům pojal. Je otázkou, na čí vrub teď jdou proinvestované peníze,“ komentoval to někdejší starosta.

„Máme Nové Slunce“

Podle Dobrozemského k ukončení projektu napomohl i fakt, že se objevila možnost odkoupit pro přestavbu na kulturní dům areál restaurace Nové Slunce, která navíc byla pro stejný účel na začátku 20. století postavena. „Byl tam kulturní sál, bylo tam kino, ten prostor je pro tyto účely vhodně dimenzován,“ vylíčil Dobrozemský.

Tři etapy vývoje přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně. Stavba, po dokončení a před prodejem.

Radnice se tak domluvila na odkoupení areálu Nového Slunce, což letos v lednu město stálo 28 milionů korun. A zadala studiu architektů ze Žďáru nad Sázavou vypracování studie na přestavbu a využití areálu jako kulturního domu. S první etapou přestavby se počítá v letech 2026 až 2028.

„Zatím nemáme odhady nákladů, určitě se budeme pohybovat v milionech korun. Šlo by se po etapách, v první by se přestavěla restaurace, ať je k dispozici kulturní sál, jako poslední by byla na řadě zahrada,“ nastínil plány města Dobrozemský.

Přístavba je nyní na prodej

Mezitím radnice připravuje k prodeji již nepotřebnou přístavbu hotelu Praha. Aby tak mohla učinit, musí budovu ze 70. let minulého století oddělit od historického hotelu. Také chce změnit regulační plán městské památkové rezervace, který řeší využití staveb a pozemků v památkově chráněném území města. „Nová podoba regulačního plánu, která umožní budovu využít k bydlení, k provozování služeb a občanské vybavenosti, by měla být schválena v letošním prvním pololetí,“ sdělil místostarosta.

Za jakou cenu by se přístavba hotelu měla prodat, ještě město neví. „Zatím máme rok a půl starý odhad, který určil cenu okolo 20 milionů. Budova ale už má hotové zateplení pláště, vyměněná okna a byly v ní provedeny bourací práce, které by nový majitel musel stejně udělat, tak se cena možná změní,“ řekl Dobrozemský.

„Alespoň se městu vrátí proinvestované peníze. Vznik kulturního domu ale podle mne bude stát další desítky milionů korun vzhledem ke stavu, v jakém je nyní Nové Slunce. A čekání potrvá několik dalších let. Kdyby pokračoval původní projekt, tak Nový Jičín už mohl mít kulturák v roce 2021,“ doplnil Jaroslav Dvořák.