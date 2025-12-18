Policisté vyšetřující hospodářskou kriminalitu na Novojičínsku získali informace o možném prodeji nekolkovaných cigaret před několika měsíci.
Jejich pátrání pak vedlo k zadržení a obvinění dvou žen ve věku 44 a 53 let. „Kriminalisté ženy v minulých dnech po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi a obvinili z přečinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Mladší ze zadržených nekolkované cigarety nakupovala, přičemž policisté zatím jejich dodavatele neznají. Kontraband pak u sebe skladovala a dále distribuovala. Údajně hlavní její odběratelkou byla starší z žen, která nelegální cigarety následně zpeněžovala v prodejně v Bílovci.
„Přestože žena věděla, že cigarety jsou nekolkované, nabízela je koncovým zákazníkům své prodejny. Tím došlo ke zkrácení daně o více jak 200 tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí s tím, že žena stihla prodat dosud prokázaných takřka padesát tisíc cigaret.
Při prohlídce u starší ze žen policisté zajistili dalších osm tisíc cigaret. Mnohem větší zásoby skladovala mladší žena. V její garáži policisté objevili i pro ně neobvyklé množství 1,3 milionu cigaret plus 22 kilogramů tabáku. „Také u ní zajistili finanční hotovost téměř 350 tisíc korun,“ podotkla policejní mluvčí.
Oslovení celníci pak vyčíslili únik na daních na bezmála šest milionů korun. „V případě odsouzení hrozí starší obviněné až tříletý trest odnětí svobody, druhá obviněná může za mřížemi strávit až osm let,“ zakončila policejní mluvčí. V praxi však bývají rozsudky, zvláště pak po uzavření dohody o vině a trestu, znatelně nižší.