Lidé častěji žádají o pomoc v nouzi, trápí je vyšší ceny bydlení i energií

Úřad práce České republiky, který má ve své gesci právě i výplatu dávek sociální podpory, tak loni v kraji vyplatil na příspěvcích na bydlení téměř o miliardu a půl korun více než v roce 2022.

„Zatímco v roce 2022 mířilo do Moravskoslezského kraje v příspěvcích na bydlení 1,8 miliardy korun, loni už to bylo 3,2 miliardy,“ informoval Petr Kopáček z tiskového oddělení Úřadu práce ČR. V roce 2021 to bylo přitom jen 1,4 miliardy korun.

Roste také množství peněz vyplacených v přídavcích na dítě. „V roce 2021 to bylo v kraji 445 milionů, v roce 2022 už 653 milionů a loni pak 889 milionů korun,“ doplnil Kopáček.

Skokové zvýšení zájmu o pomoc zaregistroval také ostravský magistrát. „Počty klientů ostravského Sociopointu od listopadu 2022, kdy zde bylo kvůli narůstajícím dotazům souvisejícím s rostoucími cenami za nájmy a energie zřízeno Kontaktní místo pro bydlení, vzrostly až o dvě třetiny,“ přiblížila Gabriela Pokorná, mluvčí ostravské radnice, která Sociopoint provozuje.

Podle jejích slov se na Sociopoint loni obracelo 170 až 190 lidí měsíčně. „Naprostá většina dotazů souvisí s ekonomickými problémy. Dvě třetiny konzultací se týkají vysokých nákladů na bydlení, dále pak dluhů a exekucí, lidé chodí kvůli ztrátě zaměstnání, častými klienty jsou osoby s nízkými příjmy, například matky samoživitelky, senioři, pečující či osoby se zdravotním postižením,“ vypočítala Pokorná.

Polovina klientů má obtíže udržet si bydlení

Až 47 procent z celkového počtu klientů Sociopointu se vlivem nepříznivé finanční situace potýká s problémy s bydlením. „Tedy s rizikem ztráty bydlení, nevyhovujícím bydlením, případně již bydlení ztratili,“ podotkla mluvčí magistrátu.

Že přichází více klientů kvůli tísnivé ekonomické situaci, registrovaly loni také nestátní organizace, které se pomocí těmto lidem zabývají.

„Nárůst klientů jsme loni měli, i když ne zvlášť dramatický. Výrazně ale vzrostla poptávka po pomoci potravinové banky,“ popsal Marek Adámek z poradny ostravské charity. „Největší skupinou, jež o tuto pomoc měla zájem, byly matky samoživitelky,“ nastínil.

Zástupci ostravské potravinové banky zájem potvrdili. „V roce 2022 jsme rozdali 890 tun, loni před Vánoci to už bylo 937 tun,“ upřesnila ředitelka Potravinové banky v Ostravě Sabina Keprdová.

„Nově dodáváme pomoc do jednotlivých městských obvodů, které si ji od nás objednávají, ty už ji dále distribuují mezi potřebné,“ osvětlila Keprdová s tím, že pomoc z potravinové banky lze dostat jen na doporučení sociálních pracovníků.

Situace ekonomicky znevýhodněných obyvatel se ztížila i v jiných regionech v kraji. „Zvyšuje se zájem o potravinovou a materiální pomoc. Naše klienty tak podporujeme při získání dávek hmotné nouze, pomáháme jim žádat o podporu nadací, například v žádostech o finance pro děti na obědy v základní či mateřské škole,“ uvedla Ludmila Vajdová, vedoucí Slezské diakonie pro oblast Bruntálska a Krnovska.

I zde se lidé dostávají do obtíží kvůli bydlení. „V Bruntálu pozorujeme nárůst zájmu o bydlení v azylových domech zejména ze strany rodin s dětmi,“ popsala Vajdová.