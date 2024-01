V Ostravě se lidé rozloučí s hercem a držitelem Thálie Norbertem Lichým

„Proslov na obřadu budou mít herci Jiří a Michal Sedláčkovi. Jiří s Norbertem desítky let spolupracoval na divadelních prknech, Michal byl zase členem kapely Skrat, ve které Norbert Lichý hrál,“ prozradil organizátor pohřbu a Lichého přítel od dětských let Vít Zátorský. Ten bude také dalším řečníkem, na pohřbu vystoupí také herečka Magdalena Holcová a herec a režisér Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace.

„Jediná rodina, která tu po Norbertovi zůstala, je jeho starší bratr Alexander. Ten ale žije v Praze a tak jsme se dohodli, že pohřeb tady v Ostravě si vezmu na starost já, jako jeho dlouholetý kamarád. Je to vlastně poslední věc, kterou tu pro něj ještě můžu udělat,“ vysvětlil Zátorský, proč se ujal organizace pohřbu. „Byli jsme s Bertíkem spolužáci ze základky. Chodili jsme na Matiční 5, kde jsme začali pobrnkávat na kytary a lovit jejich prostřednictvím holky,“ vzpomíná Zátorský.

Kondolenční kniha, která je od 11 hodin umístěna v Divadle Petra Bezruče, bude na obřad převezena do krematoria a poté zpět do divadla, kde se ještě mohou přijít s Norbertem Lichým rozloučit ti, kteří obřad ve Slezské Ostravě nestihnou. Pokud se lidé vydají do obřadní síně ve Slezské Ostravě, nemusí mít obavy, že pietní akt nespatří. Mohou ho shlédnout i na velkoplošné obrazovce, která je umístěna po pravé straně vstupu do obřadní síň.

Lidé se mohou symbolicky rozloučit také v Divadle Petra Bezruče. Dnes se divadlo v době od 11 do 17 hodin otevře všem, kdo budou chtít Norbertu Lichému věnovat tichou vzpomínku na prknech, kde prožil téměř celou svou hereckou kariéru.

„Do foyeru divadla bude umístěna kondolenční kniha a na jevišti se bude nacházet pietní místo, kam budou moci lidé položit květiny,“ upřesnila mluvčí divadla Šárka Swiderová.

Divadlo také dnes zrušilo plánované představení Otec, v němž Norbert Lichý ztvárnil hlavní roli. Večer bude od 18:30 v divadelním sále jen pro zvané pietní akt, kde budou na Norberta Lichého vzpomínat jeho nejbližší kamarádi a herci. Z kapacitních důvodů se bude vzpomínkový večer přenášet i online.

Norbert Lichý zemřel 16. ledna 2024 zemřel ve věku 59 let. Byl dlouholetým členem ostravského Divadla Petra Bezruče, hudebníkem, často se objevoval i na plátnech kin a televizních obrazovkách, účinkoval i v rozhlase. V roce 2009 získal prestižní divadelní Cenu Thálie.