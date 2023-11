Lidí bez práce je méně, zaměstnanost pomáhají zvyšovat i startupy

„V průběhu měsíce jsme nově zaevidovali 4 866 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 1 294 osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o pět,“ přiblížila další zveřejněné údaje Vladana Purdeková z oddělení zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě.

Jak se bude situace vyvíjet dál, si nikdo netroufá odhadovat. Stav v kraji bude záležet například na tom, jak se bude vyvíjet situace v Liberty Ostrava. Samotná firma zaměstnává na šest tisíc lidí, v návazných společnostech jich je odhadem 20 tisíc.

I proto jsou pro kraj důležité nově vznikající firmy, většinou zaměřené na technologické inovátorství.

„Od roku 2018 tady vzniklo přes padesát nových startupů. Nyní zde aktivně funguje sedmdesát šest mladých inovativních firem, z nichž se jednatřicet procent soustředí především na oblasti IT, mobility a zdravotnictví,“ přiblížil situaci v kraji Tomáš Pinďák, marketingový manažer Moravskoslezského inovačního centra (MSIC). To začínajícím firmám pomáhá v prvních krocích od praktických rad až po zajištění prostoru pro podnikání.

„V sedmdesátých letech čelily podobným problémům jako nyní Ostrava i severské země. My jsme se inspirovali například v Göteborgu, kde začali investovat do vývoje, výzkumu i talentů a během nějakých deseti let to přineslo výsledky. Je to jeden z největších inovačních ekosystémů, který přináší do oblasti obrovské benefity a také práci,“ vysvětlil Tomáš Pinďák důvody, proč by měly být technologické firmy přínosem pro celý region.

Některým se to daří už nyní. Například společnost Raynet nabízející vlastní software pro digitalizaci nyní zaměstnává na čtyři desítky lidí. „A chceme růst i nadále,“ konstatoval generální ředitel Raynetu Martin Bazala. „Letos zhruba o šest lidí, stejný počet očekáváme i příští rok.“

I když je Raynet technologická firma, nebrání se ani pracovníkům jiných profesí.

„Nehledáme jen lidi s technickým vzděláním, ale i takzvané měkké obory, lidi působící v marketingu, zákaznické péči a podobně. Někdy tady jsou, někdy je problém je najít, hlavně pro seniorní pozice. Ale není to nic nepřekonatelného, jsou tady univerzity, střední školy.“

Složitě se v současnosti hledají ale i zaměstnanci profesí, které nepotřebují vyšší vzdělání.

„Rozšiřujeme kapacity naší šicí dílny, což není úplně jednoduché, protože v Ostravě taková tradice textilního průmyslu jako v jiných regionech nebyla,“ vysvětlil Mikuláš Hurta, jednatel společnosti NIL Textile. „I proto jdeme cestou automatizace, i na tu ale potřebujeme lidi. A také ti se zde hledají docela těžce.“

Společnost přitom roste velice rychle. Poté, co vyvinula vlastní plně recyklovatelné textilie, vyrostl její obrat za poslední rok o 300 procent.