Lepší parkování i nové operační sály. Krajské nemocnice chystají novinky

Ve Fakultní nemocnici v Ostravě tak letos například odstartuje výstavba nových operačních sálů.
„Devět jich vznikne přístavbou k budově centrálního příjmu a dva budou v onkologickém centru. Reagujeme tak na rostoucí počet výkonů, složitější operace a pokrok v medicínských technologiích,“ uvedla mluvčí fakultní nemocnice Petra Petlachová. Rozpočet tohoto projektu je 2,3 miliardy korun.
Aktuálně se v porubské nemocnici dokončuje stavba pětipodlažního parkovacího domu, která má být hotová letos v červenci.
„Pomůže nám zlepšit nedostatečnou kapacitu míst pro parkování v areálu nemocnice. Nově přibude 600 parkovacích míst,“ uvedla mluvčí.
Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient
Robotický operační sál letos vybuduje Městská nemocnice Ostrava. „Bude fungovat multioborově – využívat ho bude urologie, chirurgie, gynekologie a oddělení ORL chirurgie hlavy a krku tak, aby byl plně vytížen více operacemi denně. Výhodami robotické operativy jsou menší krevní ztráty během operace, menší pooperační bolestivost a také zkrácení doby hospitalizace pacienta při dosažení buďto srovnatelných, nebo i lepších výsledků,“ sdělil ředitel městské nemocnice Petr Uhlig.
Vítkovická nemocnice bude spolu s Agel Hornickou poliklinikou pořizovat 3teslovou magnetickou rezonanci v hodnotě 41 milionů korun.
„Bude umístěna v prostorách polikliniky, dokončení se plánuje v polovině roku 2026,“ přiblížila mluvčí Agelu Radka Miloševská.
Mobilní odběry krve fungují. Nemocnice získávají dárce, kteří by jinak nepřišli
Agel chystá i další novinky ve svých nemocnicích v kraji. „V Novém Jičíně je prioritou další rozvoj Komplexního onkologického centra a postupné budování Breast Care Unit, specializovaného centra komplexní péče o ženy s karcinomem prsu,“ řekla Miloševská.
Nemocnice Agel Třinec-Podlesí plánuje pokračovat druhou etapou detašovaného pracoviště jednodenní kardiologie ve vítkovické nemocnici, která reaguje na rostoucí poptávku po specializované kardiologické péči.
Karvinská hornická nemocnice dostane letos od města dotaci, kterou využije na nákup přenosného ultrazvuku a monitorů životních funkcí.
V krnovské nemocnici se má letos dostavět nová základna zdravotnické záchranné služby s heliportem pro noční přistávání a výjezdovým stanovištěm.
V bruntálské nemocnici je letošní novinkou fungování pohotovosti pro dospělé, letos zde vznikne i společná ordinace pro služby stomatologické pohotovosti.