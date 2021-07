Nejvyšší soud pustil z vězení zloděje vibrátoru z časů nouzového stavu

O rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně jako první informoval Ekonomický deník. Po zrušení verdiktu nečeká Sogela ani vazba, ve které byl před nástupem do věznice.

Nejvyšší soud uvedl, že krádeže v době nouzového stavu by se měly postihovat přísněji, pokud provedení a další okolnosti souvisí s mimořádnou situací, například pokud by někdo odcizil respirátory nebo desinfekci. Pokud tomu tak není, měly by se ukládat obvyklé tresty za krádež.

„O takovou naznačenou situaci se v dané věci nejednalo, když se jednalo o zcela běžnou krádež v obchodě, nijak nesouvisející s vyhlášeným nouzovým stavem,“ konstatoval podle listu senát Nejvyššího soudu.

Obžalovanému za krádež obvykle hrozí podmínka, případně až dva roky vězení, v případě trestní minulosti Sogela až tři roky. Jenže v nouzovém stavu se sazba razantně zvýšila na dva roky až osm let.

Recidivista s 23 záznamy kradl pro kamarádku

Soudce Okresního soudu v Novém Jičíně Miroslav Čaňo loni v září vysvětlil dvouleté vězení i trestní minulostí odsouzeného, když má v trestním rejstříku už 23 záznamů.

„Kdyby kradl poprvé, nebo kdyby tak činil proto, že měl hlad, pak bychom mohli uvažovat o mírnější sazbě. Jenže on pokaždé slíbí, že už nic neukradne, a zase se tak stalo,“ poukázal soudce.

Naopak mužův obhájce Lukáš Seibert už tehdy upozorňoval na nesmyslnost verdiktu, když byla krádež vibrátoru kvalifikována jako krádež za nouzového stavu.



„To jest jednání, které směřuje k ohrožení celistvosti státu, bezpečnosti občanů, jejich zdraví nebo majetku. Proto mi to přijde s prominutím na hlavu postavené,“ podivoval se.

Sogel vzal vibrátor v drogerii v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm. Pomůcku schoval pod bundu, ale byl odhalen a zadržen. Při prvním soudním projednávání se nijak nevyjadřoval, jen dříve policejním vyšetřovatelům uvedl, že odcizeným vibrátorem chtěl udělat radost kamarádce.

Případem se tak bude opětovně zabývat Krajský soud v Ostravě, přičemž se musí řídit rozhodnutím Nejvyššího soudu. Ten už v minulosti rozhodl stejně v podobných případech, například za krádež pěti housek (podrobněji zde).

Záběry z jednání na Okresním soudu v Novém Jičíně loni v září: