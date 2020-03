Letící auto se nad zemí obtočilo kolem stromu, řidič neměl šanci přežít

Nehoda se stala před osmnáctou hodinou na silnici I/11 mezi Opavou a Bruntálem ve směru od obce Vlaštovičky v osadě Zadky, místní části Neplachovic.

„Třiašedesátiletý řidič z Prostějova tam ve Volvu S60 na přímém úseku silnice z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo vozovku do silničního příkopu. Po čelním nárazu do stromu byl vůz nadzvednut do vzduchu a levým bokem narazil do druhého stromu. Automobil tak zůstal ve vzduchu obmotán a zaklíněn kolem kmene stromu,“ popsal policejní mluvčí René Černohorský.

Řidič zůstal v troskách auta. „V okamžiku příjezdu posádek záchranné služby nejevil žádné známky života. Zasahující lékař zjistil mnohočetná poranění v oblasti páteře, hrudníku, pánve a dolních končetin, která byla neslučitelná se životem,“ konstatoval krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl s tím, že záchrana nebyla možná.

Policisté dál vyšetřují okolnosti nehody, například byla nařízena soudní pitva zemřelého kvůli případnému zjištění alkoholu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun.