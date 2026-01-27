Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

Incident se stal 26. ledna po půl čtvrté odpoledne. „Policisté a záchranáři vyjížděli k dopravní nehodě na ulici Bruzovskou ve Frýdku-Místku, kde šla po přechodu pro chodce žena s kočárkem, přičemž ji zřejmě přehlédl řidič projíždějícího vozidla Škoda Roomster,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
„Došlo ke střetu automobilu a kočárku. K jeho převrácení naštěstí nedošlo. Ženu i dítě si do své péče převzali záchranáři,“ doplnila mluvčí.
Provedená dechová zkouška na alkohol byla u řidiče i chodkyně negativní. Provoz na komunikaci policisté na nezbytně nutnou dobu omezili a řídili kyvadlově.
„Zjišťováním všech okolností a průběhem nehodového děje se zabývají frýdecko-místečtí dopravní policisté,“ dodala Kubzová.