Neštěstí se stalo ve středu okolo poledne. Řidič bílého dodávkového vozu Renault Master couval v areálu vítkovické nemocnice po příjezdové cestě k budově A.
Při couvání však řidič nejspíše přehlédl chodce staršího sedmdesáti let, dodávka ho srazila a muž zůstal zaklíněný pod vozem. Vyprostit ho museli hasiči. „Využity byly pneumatické zvedací vaky. Bohužel byl chodec vyproštěn už bez známek života,“ konstatovala krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Policisté zahájili vyšetřování kvůli podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. Současně vyzývají, aby se ozvali svědci nehody.
„Především se zajímáme o průběh nehodového děje a v souvislosti s tím se obracíme na svědky, kteří mohou podat informace k této nehodě, aby se obrátili na linku 158,“ uvedla s poděkováním za pomoc policejní mluvčí Eva Michalíková.