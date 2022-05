U Frýdku-Místku se dva motorkáři srazili s cyklistou. Senior na místě zemřel

Nehoda se stala na silnici mezi Frýdkem-Místek a Sedlištěm patnáct minut po poledni.

„Dvaasedmdesátiletý muž z Frýdeckomístecka jel na elektrokole směrem na Sedliště. S největší pravděpodobností chtěl ze silnice sjet doleva, kde vede cyklostezka. V té době byl předjížděn dvěma za sebou jedoucímu motorkáři. Došlo ke střetu, cyklista přes prováděnou resuscitaci na místě zemřel,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí policie René Černohorský.

Jeden motorkář ve věku 41 let byl zraněn těžce a záchranáři ho letecky transportovali do Fakultní nemocnice v Ostravě. Druhý ve věku 43 let byl zraněn lehčeji a sanitkou ho záchranáři převezli do nemocnice v Havířově.

U cyklisty policisté nařídili soudní pitvu. U těžce zraněného motorkáře odběr krve kvůli zjištění, zda neřídil pod vlivem alkoholu či drog. U druhého motorkáře policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní.

„Vše je v prověřování frýdeckomísteckých dopravních policistů a kriminalistů. Zjišťují způsob odbočování cyklisty, pokud opravdu odbočoval. Zjišťují průběh jízdy motorkářů, budou vyslýchat svědky. Pokud jsou další svědci, ať se obrátí na linku 158,“ dodal Černohorský.

Silnice byla obousměrně uzavřena do šestnácté hodiny.