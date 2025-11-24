Nehoda se podle podle frýdecko-místecké policie Kateřiny Kubzové stala kolem 11:00 na silnici I/68 v místě, kde se napojuje na D48. Policie dopravu odklání.
„Řidič tahače s návěsem zřejmě nezvládl řízení a v levotočivé zatáčce dostal smyk, narazil do svodidel a následně do protihlukové stěny. Padající kusy stěny poškodily tři projíždějící vozidla. Při nehodě došlo ke zranění řidiče tahače, který byl předán zdravotníkům,“ uvedli policisté na síti X.
„Došlo k poškození protihlukové stěny, jejíž části padají na dálnici D48. Z tohoto důvodu je tato komunikace v obou směrech uzavřena,“ uvedla Kubzová.
Policie dopravu odklání ve směru na Český Těšín v Třanovicích na Třinec. V opačném směru na Frýdek-Místek je provoz s opatrností veden přes nájezdovou lávku. Omezení na dálnici potrvá podle policie pravděpodobně až do večera.
Není jasné, jak dlouho zůstane dálnice zavřená, ani zda kolize souvisí s počasím v regionu, kde o víkendu napadlo několik centimetrů sněhu. Silnice v Moravskoslezském kraji jsou ale sjízdné.
„Aktuálně neevidujeme zvýšený počet dopravních nehod v našem kraji, silnice jsou s opatrností sjízdné. Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky,“ uvedla Kubzová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz