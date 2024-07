Muž na slavnostech vdechl kus bramboráku. Je ve vážném stavu v nemocnici

10:26

Sedmačtyřicetiletý muž skončil ve vážném stavu, poté co v sobotu večer na venkovních slavnostech v obci na Frýdecko-Místecku vdechl kus bramboráku. Svědci události a poté záchranáři ho oživovali a pak ho přepravili do nemocnice. V neděli to sdělil mluvčí moravskoslezská záchranné zdravotnické služby Lukáš Humpl.