Po smyku srážka. Při nehodě tří vozidel v Bohumíně se zranilo šest lidí

Nehoda se stala zhruba ve čtvrt na osm večer v části Starý Bohumín. „Podle předběžných informací řidič automobilu Škoda Octavia sjel z dálnice D1 na ulici Souběžnou ve směru na Bohumín a tam ztratil kontrolu nad vozidlem,“ nastínila policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Octavia přeletěla do protisměru, kde zrovna projížděla Škoda Fabia, střet byl neodvratný. Za fabií jel superb a i když se jeho řidička snažila nehodě vyhnout, nepodařilo se jí to a i ona narazila do octavie.

Po ohlášení nehody měli nejdříve nejvíce práce hasiči ze tří profesionálních jednotek z Bohumína, Ostravy a z Orlové. „Dva ze šesti zraněných bylo nutné z vozidel vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího nářadí. Všem zraněným poskytovali hasiči až do doby příjezdu zdravotnické záchranné služby předlékařskou první pomoc,“ popsal mluvčí krajských hasičů Petr Andráško.

Jak vyplývá z policejní zprávy, vyproštěna musela být osádka fabie.

Záchranáři ošetřili celkem šest lidí, tři muže a tři ženy. „Utrpěli vesměs těžká zranění zpravidla více tělních částí, byli však při vědomí. Devětatřicetiletý muž byl ve stavu ohrožení života, musel být uveden do umělého spánku, zaintubován a převeden na přístrojem řízenou ventilaci,“ přiblížil zásah mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl.

Zraněné záchranka rozvezla do nemocnic v Ostravě a v Karviné. Vyšetřováním příčin nehody se dále zabývají karvinští policisté. „Dechové zkoušky vzhledem ke zdravotnímu stavu řidičů nemohly být na místě provedeny, byl tedy nařízen odběr biologického materiálu,“ poznamenala policejní mluvčí.