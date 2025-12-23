Autobus srazil a těžce zranil školáka na přechodu, policie hledá svědky

Incident se stal ve středu 17. prosince ve 14:40 hodin, tedy za světla, na poměrně hodně frekventované šenovské Dukelské ulici. Místo střetu je poblíž domu s číslem popisným 254.
„Přechod je navíc řízen světelnými signály. Linkový autobus přijížděl ve směru od Kunína na Nový Jičín. Chlapec skončil v péči záchranářů. Provedená dechová zkouška byla u řidiče negativní,“ shrnula policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Při vyšetřování nehody se při zjištění všech okolností střetu policisté obracejí i na případné svědky kolize.
„Současně také na řidiče, kteří místem projížděli a mohli by poskytnout záznamy z palubních kamer. Prosíme, přihlaste se přímo na dopravním inspektorátu v Novém Jičíně na ulici Sv. Čecha nebo telefonicky na bezplatné telefonní lince 158,“ uvedla policejní mluvčí.
Nehoda se stala na přechodu pro chodce v Dukelské ulici v Šenově u Nového Jíčína, a to mezi domem č.p. 254 a lávkou přes řeku Jičínku.
