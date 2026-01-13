V Havířově na zasněžené silnici boural autobus plný dětí, vyvázly potlučené

  12:10,  aktualizováno  12:10
V centru Havířova dopoledne na zasněžené silnici boural autobus s dětmi. Šofér podle všeho nedobrzdil a narazil do nákladního vozidla. Nehoda, která se obešla bez vážných zranění, se stala na křižovatce ulic Dlouhá a Národní.
Nehoda autobusu s nákladním vozem v centru Havířova. (13. ledna 2026)
Nehoda autobusu s nákladním vozem v centru Havířova. (13. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala před 10. hodinou dopoledne. „V autobusu cestovalo 33 nezletilých dětí a tři dospělé osoby, a to včetně řidiče,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Čtyři děti se při nárazu uhodily do hlavy, ošetřili je přivolaní záchranáři.

Nehoda autobusu s nákladním vozem v centru Havířova. (13. ledna 2026)

„Krátce po nehodě byl na místo dopravcem přistaven náhradní autobus a děti s doprovodem mohly dále pokračovat v cestě,“ doplnila policejní mluvčí.

Dodala, že kromě silnice I/57 mezi Opavou a Fulnekem jsou komunikace v regionu s velkou opatrností sjízdné.

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Varování platí i pro další dny

V Moravskoslezském kraji dělalo dopravní problémy hlavně husté sněžení, nejsložitější situace vládne právě na silnici I/57, kde uvázlo několik kamionů.

Nehoda se stala na křižovatce Dlouhé třídy a Národní třídy v centru Havířova.

