Moravskoslezský kraj táhl víc než před covidem, stále oblíbenější je Poodří

Před pěti lety se kraj poprvé dostal nad milion ubytovaných za rok. „Moc mě těší, že se potvrdil trend rostoucí návštěvnosti, navíc můžeme slavit rekord,“ těší moravskoslezského hejtmana Jana Krkošku, který si nechal pod sebou cestovní ruch i po červnovém povýšení z náměstka na hejtmana.

Jestli region už naráží na návštěvnický strop, se ukáže letos. Něco možná naznačuje fakt, že za loňské poslední čtvrtletí se v regionu ubytovalo 208 753 návštěvníků, což je však o necelou tisícovku méně než za stejné období v roce předešlém.

Nejvíce návštěvníků v tomto čtvrtletí loni dorazilo tradičně do Beskyd a do Ostravy, skokově, a to o 35 procent, však vzrostla návštěvnost v oblasti Poodří, kam od října do prosince dorazilo a ubytovalo se tam téměř 5 700 lidí.

Ze zahraničí pochopitelně přijelo nejvíce lidí ze sousedních zemí kraje z Polska a Slovenska. K nim se připojilo Německo.

Hejtman chce stoupající počet zachovat i v dalších letech, proto plánuje další zatraktivnění regionu.

„Budeme investovat do rozvoje cykloturistiky a také hodláme pokračovat v instalování vyhlídkových a relaxačních mol na některých vodních nádržích,“ nastínil Krkoška, který si rovněž pochvaluje takzvané stellplatzy jako reakci na stále oblíbenější dovolené s obytnými vozy a karavany.

Pod krajský úřad jako příspěvková organizace patří společnost Moravian-Silesian Tourism s desetičlenným managementem. Právě tato centrála cestovního ruchu má na starosti rozvoj turistiky a propagaci kraje. „Jsme pyšní na to, že lidé vyhledávají všechny naše turistické oblasti a objevují i nová místa,“ konstatoval jednatel MS Tourism Petr Koudela.

Připomněl, že od letošní sezony mohou lidé navštívit místa nově zařazená do unikátní Technotrasy, která propojuje technické a industriální skvosty kraje.

„Novými partnery jsou Futureum v Dolních Vítkovicích, Stříbrný důl v Horním Městě na Bruntálsku, rodný dům Gregora Johanna Mendela ve Vražném na Novojičínsku, Imaginárium břidlice ve Vítkově na Opavsku a také Pivovar Koníček ve Vojkovicích na Frýdecko-Místecku,“ vyjmenoval Koudela.

Upozornil také na aktuální možnost hlasovat na webu cenycr.cz v anketě o krajské ceny cestovního ruchu, a rozhodnout tak o regionálních nejlepších turistických místech. Hlasovat však mohou zájemci už jen dva dny ve třech kategoriích.